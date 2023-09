Carlos Sánchez no le cerró la puerta a un regreso a Selección Colombia

Pese a que está en la fase final de su carrera deportiva, Carlos ‘La Roca’ Sánchez no descartó la posibilidad de volver a la Selección Colombia si el técnico Néstor Lorenzo lo llama.



El mediocampista que milita en San Lorenzo aseguró que se siente en buen nivel y que ante un eventual llamado está en condiciones para estar al ritmo de un plantel lleno de jugadores jóvenes.



“Uno no se retira de la Selección, la Selección lo retira a uno, si uno no está al nivel, uno da el paso al costado, pero un jugador no la puede dejar. Si a mí me llama la Selección yo voy, no sé cómo iré, pero si me llaman yo estoy firme”, comentó el colombiano de 37 años en diálogo con Blu Radio.

Por su parte, se refirió a la actualidad de la Selección sobre todo en el recambio que ha hecho Colombia para esta Eliminatoria.



“El recambio ha sido muy bueno, jugadores que se están destacando tienen la personalidad sienten los colores de la camiseta que están representando, desde mi humilde opinión, es arroparlos, pero ustedes los periodistas, nosotros los futbolistas y la gente debemos arroparlos y empezar a enviar energía positiva, con eso no digo que no se critique cuando no haya un nivel que no es el habitual. Por jugar mal un partido no es el peor o por jugarlo bien no es el mejor, pero se necesita todo el poto de un país”, mencionó Sánchez.



Además, reveló que se sigue hablando con varios referentes de Selección y con alguno de los nuevos jugadores del combinado nacional: "Yo hablo con la mayoría de los que compartía, quizás un poco menos con los nuevos, pero les escribo para felicitarlos y ponerme a las órdenes de lo que pueda colaborar, sumar desde cualquier parte porque es algo que todos queremos, llegar a la cita mundialista”.



Finalmente, habló de los procesos anteriores en Colombia e hizo hincapié en el ciclo de José Pekérman y el de Carlos Queiroz.



“Creo que Pékerman jamás se debió ir porque habría sido exitoso con desaciertos como en todos los procesos, pero siempre nos llevó a las citas mundialistas y ustedes saben lo que significa eso. La llegada del profe Queiroz, yo creo que para contratar un técnico hay muchos factores y por más que tenga todo el conocimiento debes mirar lo que sabe el futbolista, idiosincrasia y no sé si al final fue una equivocación o un acierto”.