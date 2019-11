La seguridad de Queiroz: no tiene dudas de su proceso con la Selección

El entrenador Carlos Queiroz habló en conferencia de prensa antes del partido amistoso de la Selección Colombia contra su similar de Ecuador, en el que espera probar algunas variantes y encontrar el crecimiento del equipo de cara a las Eliminatorias y la Copa América 2020.

El portugués se refirió al partido que la Tricolor le ganó a Perú este viernes, afirmando que a pesar de tener un mala arranque de partido, los jugadores pudieron reponerse y mostrar un gran nivel.



"Yo pienso que ganamos bien. No iniciamos bien el partido, pero nos recuperamos y al final merecíamos la victoria. Queremos un equipo que juegue bien al fútbol y gane", dijo Queiroz.



Sobre las variantes que probará en el partido contra los ecuatorianos, no dio muchas pistas. Sin embargo, aseguro que ya tienen pensados algunos cambios pensando en la Copa América y las Eliminatorias a la Copa del Mundo.



"Los cambios se van a dar pensando en una estrategia de trabajo, pensando en la Copa América y en los partidos de clasificación de a la Copa Mundial", dijo el exentrenador Irán.

Sobre el hermetismo que se ha generado alrededor del equipo, debido al poco juego que muestra la Selección, el entrenador se mostró despreocupado, diciendo que es algo normal en el proceso, pues hay jugadores que se están afianzando.



"Yo no tengo dudas. Eso es normal, después del partido contra Argelia empezaron las dudas. Hay jugadores que se están afirmando.", comentó el europeo.

Sobre el desarrollo del plan de trabajo hasta ahora, fue claro en decir que hace una evaluación general de los trece partidos que suma al frente del equipo nacional, aunque no dijo si sentía satisfecho con los resultados obtenidos hasta el momento.



"No puedo comparar partidos de una Copa América con unos amistosos. Son dos escenarios diferentes. No tengo ningún partido favorito, hacemos el análisis general", aseguró el portugués.



También expreso cual es su idea de juego, y aunque falta todavía para ver el equipo que el quiere, dice que el equipo es muy seguro en todas sus lineas.



"El equipo ha mostrado que está seguro, es cohesionado y funcional. Este es un equipo que quiere lucir vertical y jugar el buen fútbol. Tocar el balón y transiciones de campo con mucha calidad", dijo el entrenador de la Selección Colombia.

Sobre el análisis de los errores cometidos hasta ahora, acepto que se considera muy autocrítico, pero que se debe valorar las buenas cosas que se han realizado hasta el momento.



"No hay nadie en el mundo que sea más autocrítico que yo, soy muy duro. Ahora, hay que valorar las cosas buenas que la Selección hace", aseguró.



también fue claro en que no le gusta jugar contra equipo suramericanos, porque lo considera como dar ventajas frente a sus rivales y perder competitividad frente al resto de equipos del mundo. "Para mi no es una buena preparación para la Selección Colombia jugar entre nosotros", finalizó.

La Selección Colombia buscará una nueva victoria frente a Ecuador este viernes, a las 8:00 p.m. en Estados Unidos. El equipo nacional tendrá la última oportunidad del año para probar variantes antes del inicio de los partidos oficiales.