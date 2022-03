Valderrama da sus titulares en Selección Colombia ¿James es fijo?

Carlos el ‘Pibe’ Valderrama no pierde la fe en la Selección Colombia y tiene esperanzas, así sean mínimas, de clasificar al Mundial de Catar 2022. El exfutbolista envió un mensaje positivo a Reinaldo Rueda y a los jugadores de la Tricolor, y les pidió que luchen hasta el final para ganar los dos partidos que le restan a la Selección (contra Bolivia y Venezuela), y esperar que otros resultados produzcan un milagro.



“Hay chance y no nos vamos a entregar. Está complicado, pero hay opción, estamos vivos y no es imposible, faltan 2 partidos, no hay que entregarse, cualquier cosa puede pasar. Vamos a jugárnosla”, aseguró Valderrama en charla con ‘Blog Deportivo’ de Blu Radio.



Al ‘Pibe’ le preguntaron por el momento que pasa James Rodríguez en Al-Rayyan de Catar, en el que ha sumado minutos, regularidad, y ha estado presente con asistencias y goles para su club; y quisieron saber si le alcanzaría para ser titular fijo en el seleccionado nacional cafetero.



El ‘Pibe’ no apoyó la idea de que James Rodríguez tenga ganado el puesto de titular en los próximos partidos de Eliminatorias, pues “fijo no hay nadie en la Selección”.



Sin embargo, sin mencionar al ‘10’, dejó claro que no lo ve como inicialista fijo, y se atrevió a dar tres nombres que deberían estar siempre en el once de arranque en loe juegos de la Selección.



“Mis tres fijos son David Ospina, Juan Guillermo Cuadrado y Luis Díaz; ahí están los fijos, después el técnico escoge”, comentó el ‘Pibe’.