La fórmula del 'Pibe' Valderrama para que Colombia retome el rumbo

Carlos 'Pibe' Valderrama es voz cantante entre todas aquellas que hablen de una Selección Colombia. Su experiencia, su rol de capitán -un saco que muy pocos han podido llenar- y su particular manera de ver el fútbol hacen que, si habla, todos alrededor se limiten a escuchar.

Lo primero es que, después de sendos empates 1-1 contra Bolivia y contra Paraguay, el 'Pibe' prefiere ver el vaso medio lleno: "Punto de visitante, sirve, en Bolivia uno, en Paraguay otro, de visitante sirven".



Sirven. Su opinión en menos fatalista que la de la mayoría de analistas en el país, que sienten que el equipo de Reinaldo Rueda no parece tener un rumbo muy claro.



Valderrama, en cambio, se limita a una cuenta muy básica: "ahí van las Eliminatorias, estamos llegando a la mitad del camino de la jugada, se está poniendo buenísimo. Hay que ganar de local y empatar de visitante, esa es la historia".



Es como cuando era jugador y le preguntaban por qué no corría tanto como los demás: "la que corre es la pelota", decía...



Y en esa lógica, lo que viene es Chile en Barranquilla, allí donde todo lo que se haga de visitante va a tener algún peso real en la tabla de posiciones de las Eliminatorias a Catar 2022: "ahora viene ganarle a Chile obligatoriamente en el Metropolitano, no queda más. Rival directo, hay que ganar si queremos seguir en la posición que estamos o mejorar", concluyó Valderrama.