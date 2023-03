'Pibe' Valderrama pierde la cabeza por JuanFer Quintero: 'es bobo'

Carlos 'Pibe' Valderrama, una autoridad para hablar del fútbol colombiano y de todos sus futbolistas, habló sin tapujos de Juan Fernando Quintero. Y no fue sutil.

La leyenda de la selección nacional apuntó al jugador del Junior por perderse el partido contra Santa Fe (1-1) por lesión, pero viajar a pesar de eso hasta Corea del Sur para sumarse a la concentración del equipo que este viernes (6:00 a.m. hora colombiana) tendrá compromiso amistoso.



El técnico Néstor Lorenzo informó a primera hora que Quintero no se pudo entrenar, que no tiene lesión pero sí presenta dolor y que por eso no estaría disponible para el duelo contra Son y los suyos.



"Esté el equipo como esté, primero es la Selección. Eso es así. Pero si estoy bien. Este pelao es bobo porque estamos arrancando un nuevo proceso y entonces ¿voy a ir lesionado para no jugar?", se preguntó en entrevista con Primer toque de Win Sports.



"Eso no lo entiendo. Si quiere ser bobo lo es", complementó, terciando en el debate sobre si debió someterse a un viaje tan largo justo en un momento clave en el que su club lo necesita con urgencia.