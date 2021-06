Valderrama criticó fuerte a la Selección Colombia y a Reinaldo Rueda

El empate 2-2 de la Selección Colombia contra Argentina fue aplaudido por gran parte del país debido a las ganas que pusieron los jugadores para igualar luego de estar dos goles abajo. Sin embargo, para Carlos el ‘Pibe’ Valderrama el partido de Eliminatorias a Catar 2022 mereció perderse.



Fiel a su estilo, el ‘Pibe’ no tuvo pelos en la lengua para criticar con dureza a la Selección y a Reinaldo Rueda por su planteamiento.



“Mi hermano, el fútbol está inventado, no inventemos que el fútbol está inventado. Y pasan los tiempos y pasa el tiempo, hermano. Y el fútbol está inventado, no podemos inventar una vaina que está inventada. El equipo gana en Lima y el técnico lo cambia. Ojo a la jugada, cambia el técnico”, dijo Valderrama en su canal de YouTube.



El histórico y emblemático exfutbolista prosiguió: “Ojo, tenemos 5 goleadores, aquí los tengo: Duván Zapata, Luis Muriel, Alfredo Morelos, 'Rafa' Borré y Borja. Son goleadores en sus equipos... Vamos a jugar de local, vinimos de jugar bien con 2 delanteros y de local jugamos con un delantero. No lo entiendo, por eso empiezo con esta vaina…”.



“¿Por qué de local jugamos con un delantero, teniendo 5 delanteros, goleadores? Lo que digo yo, cuando uno juega mal merece perder. Seguro, Colombia no puede jugar así, Colombia tiene jugadores para jugar mejor y bien al fútbol. Pero no inventemos que el fútbol está inventado. A veces pasa, sí, cuando uno juega mal y le dan premios que no se merece, porque en verdad no se merecía el empate el equipo colombiano”, sentenció el ‘Pibe’ Valderrama.