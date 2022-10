Carlos Paniagua ya pasó la página: ‘esto parte la historia en dos’

Con Carlos Paniagua nombrado a principios del 2022, el combinado nacional logró clasificar al Mundial Sub-17 y Sub-20, pues el antioqueño tomó las riendas de ambas selecciones juveniles. Tuvo pocas semanas de trabajo y pudo poner le nombre del país en lo alto clasificándose para Costa Rica en el Sub-20 y a la India en el Sub-17.

Sin duda alguna, Carlos Paniagua debe estar orgulloso de lo hecho en tan poco tiempo con el combinado nacional. A levantar cabeza tras el subcampeonato en la India ante España, cabalgaron sin liga, sin patrocinios y con sesiones de trabajo previas a los Mundiales y en el país organizador, pero antes fue difícil aceitarse para afrontar los retos.



Ante todo pronóstico, la Selección Colombia sorprendió con una Linda Caicedo y con las dirigidas por Carlos Paniagua clasificándose a la final del Mundial Sub-17. Paniagua dio sus impresiones cuando finalizó el partido y el combinado nacional alcanzó el subcampeonato.



Un reflejo del encuentro de la fase de grupos ante España se repitió en la final con un juego de igual a igual entre ambas escuadras. No fue sino hasta los últimos minutos cuando las europeas con más piernas que Colombia lograron poner el único tanto, en este caso, un infortunado gol en contra de Ana María Guzmán. Carlos Paniagua ya pasó la página, “se pierde el partido cerrando el mismo, siendo muy parecido a lo que fue el pasado juego, en fase de grupos, donde nos desconcentramos atrás, no estuvimos atentas y nos cobraron. Pero orgulloso del trabajo, la entrega y lo dimos todo en cancha. Agradecer a toda la gente en Colombia por el apoyo que tuvo con este grupo de jugadoras”.



Agregó un análisis del compromiso, “cuando el partido estaba 0-0, nos arrimamos y tuvimos dos aproximaciones que no se concretaron”. También calificó de la siguiente manera el subcampeonato, un logro histórico, “parte la historia en dos, hay que seguir trabajando, ya nos vamos acercando y es un segundo puesto lleno de méritos por lo mostrado en el juego y seriedad”.



Por último, resaltó el camino de la Selección Colombia Sub-17 a lo largo del certamen, “siempre estuvimos dando lo mejor adentro y afuera de la cancha. Estamos al frente de potencias europeas, pero orgulloso. El trabajo este año fue bastante bueno. A estas jugadoras no hay nada que reprocharles nada, todo lo contrario. Si hay que mejorar para poder pelear grandes cosas y seguirlas peleando”.