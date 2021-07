¿Por qué sí y por qué no usar la pareja Lucumí-Cuesta contra Perú?

Este viernes se disputará el duelo por el tercer lugar de la Copa América 2021. Colombia, que viene de caer con Argentina en semifinales, jugará contra Perú, que no pudo con Brasil. Partido por el honor.



Pensando en cómo Reinaldo Rueda planteará el compromiso, surgen dudas respecta a la posibilidad de mover el once titular y darle la oportunidad a jugadores que no han visto acción. El pedido al unísono del público pasa por la defensa.

En este orden de ideas, varios hinchas y periodistas consideran conveniente darle una oportunidad a la pareja Carlos Cuesta-John Janer Lucumí en la zaga central, teniendo en cuenta que el rendimiento de Dávinson Sánchez y Yerry Mina no ha sido el mejor.



¿Por qué darle una oportunidad a la pareja Cuesta-Lucumí?



- A lo largo de la temporada, ambos defensores fueron titulares indiscutidos de su equipo, el Genk, en la Liga y Copa de Bélgica. Cuesta disputó 38 partidos, Lucumí hizo lo propio en 41. Rodaje y nivel sumamente alto.



- Se conocen a la perfección, después de una temporada juntos. Así mismo se complementan perfectamente, conocen las fortalezas-debilidades del otro y no hay problemas de perfil: Lucumí es zurdo y Cuesta derecho.



- Daniel Muñoz se ganó el puesto como lateral derecho, factor que sin duda facilitaría el acoplamiento de los dos zagueros en la defensa colombiana. Los tres son titulares del Genk.



- Ambos centrales aparecen como los grandes proyectos futuros de la Selección. Cuesta tiene 22 años, Lucumí 23. Ya se cumplió con la tarea de acercarlos al grupo principal, ahora es necesario irles dando minutos internacionales.



- Siendo un duelo por el tercer puesto, la presión a nivel general no es tanta. Aspecto que no ocurrió en duelos directos como cuartos de final, semifinal o una eventual final. Tanto Mina como Sánchez entenderían, mientras que para Cuesta y Lucumí sería la oportunidad de su vida.



- Basado en la consigna “todos deben jugar” que manifestó Reinaldo al inicio de la Copa, lo justo sería darle minutos a los dos jóvenes centrales y otros más.

¿Por qué no darles una oportunidad?



- Con las debilidades que han mostrado Dávinson y Yerry, lo mejor es seguir dándoles rodaje pensando en las jornadas de Eliminatorias que se avecinan.



- Como ambos son nuevos en Selección, lo ideal sería poner solo a uno de ellos y acompañarlo con otro jugador de experiencia. Incluso podría entrar Óscar Murillo.



- Recién están ingresando en el proceso. Ya fueron acercados, han vivido el día a día de la Mayor por un mes, comparten con los “dueños del puesto” y por ahora deben sacar provecho de todo eso. Más adelante llegará su oportunidad.



- Si la idea es quedarse sí o sí con el tercer lugar, lo lógico sería poner el once de gala para conseguir el objetivo.