Carlos Cuesta se ilusiona con la huella de Pékerman: ‘puede ayudarnos’

La Selección Colombia de mayores ya se encuentra en Nueva York para los partidos contra Guatemala y México a disputarse el sábado 24 y martes 27 de septiembre. Estos amistosos servirán como preparación para lo que serán las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026. Esta aventura con Néstor Lorenzo está a punto de empezar con una convocatoria que llamó la atención por algunos nombres.

Uno de los jugadores convocados para esa zaga defensiva es Carlos Cuesta. El ex Atlético Nacional y ahora desde hace unos años Genk, es uno de los futbolistas jóvenes, pero con experiencia ya en Selección Colombia. Cuesta de 23 años tuvo su primera convocatoria al combinado nacional en 2021, y ya cuenta con un perfil para ser recambio en la era Néstor Lorenzo.



Después de la sesión de entrenamiento, Carlos Cuesta estuvo presente en la atención a medios en donde destacó su polivalencia dentro de la cancha, su experiencia y lo que quiere aprender de los referentes, el nuevo ciclo con nuevo estratega, entre otras cosas. De hecho, empezó demarcando para qué servirán estos dos partidos amistosos, “estos partidos significan el comienzo de un nuevo proyecto, el inicio de este cuerpo técnico y poder demostrarle al entrenador que somos capaces de integrar este grupo”.



Posteriormente, le preguntaron por la posibilidad de jugar acompañado solo de otros dos defensas centrales si Néstor Lorenzo pretende utilizar la línea de tres, aunque el estratega argentino había dicho que su formación sería 4-3-3, “yo me puedo adecuar a lo que el entrenador o cuerpo técnico decidan. Si lo hice en el fútbol colombiano, por qué no lo puedo hacer en otro lado”.



Carlos Cuesta empezó a ser tenido en cuenta en las últimas selecciones con Reinaldo Rueda. Sobre empezar con un nuevo timonel, deberá ganarse la titularidad y sobre Néstor Lorenzo comentó, “el entrenador, por el momento, tuvo con nosotros un acercamiento de lo que espera de cada uno. Ya toca esperar lo que pase en cada entrenamiento, lo que nos diga sobre la idea de juego que quiere implementar, pero él ya nos ha ido mostrando lo que quiere”.



Aunque nunca estuvo en las convocatorias de José Néstor Pékerman ni tampoco de Lorenzo cuando fue asistente técnico, mantuvo que esa estampa que dejó José en el combinado nacional todavía perdura y ayuda a la confianza de la Selección Colombia. “no estuve con Pékerman, pero acá hay muchos compañeros que conocen a Néstor y saben cómo trabaja él. Esa huella que se mantiene de él, con los otros compañeros, nos puede ayudar”.



Néstor Lorenzo convocó a experimentados como David Ospina, James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado y Radamel Falcao García. Sobre el aprendizaje que quiere tener, mantuvo que es, “en lo futbolístico siempre se puede mejorar: en los duelos, en el liderazgo de poder salir de atrás con el balón. Acá espero aprender de los compañeros con más experiencia”.



Finalmente, sobre la pareja defensiva dijo, “mis compañeros en la parte defensiva como Dávinson (Sánchez) y Yerry (Mina) me dieron la oportunidad de aprender cosas nuevas y por eso les agradezco mucho”. Sin embargo, el defensor del Everton no fue llamado por una lesión.