‘Un papelón’: La dura crítica de Vélez a Selección Sub-23 y la FCF

Penosa despedida tuvo la Selección Colombia Sub-23 en el Torneo Preolímpico 2024. El cuadro tricolor cayó este jueves con Bolivia y se va de la competencia sin victorias, sin goles y con ocho goles encajados en las cuatro fechas que jugó en su grupo.



Ante esto, las reacciones por la despedida de Colombia del torneo no se hicieron esperar y una de ellas fue la del periodista Carlos Antonio Vélez que fue con todo en sus redes sociales y lanzó una dura crítica a la Selección, a Héctor Cárdenas y a la Federación Colombiana de Fútbol por el fracaso de no clasificar a los Juegos Olímpicos.

“Cero puntos y cero goles anotados. “Histórico papelón”, uno más. Vamos a llamar las cosas por su nombre… esta Ssub-23 tenía un DT natural y designado; Luis Amaranto Perea. ¿¿¿¿Como no aceptó, supuestamente por tener trabajo con la de Mayores por estas épocas (????) encargaron al de la Sub20, Cárdenas, para q la orientara”, dijo de entrada.



Y agregó: “Resulto muy malo el ensayo. ¿Pregunto… esta se la come Cárdenas solito? ¿Y los que le sacaron el cuerpo qué? ¿Con la 20 se clasifico para el mundial y le toca pagar por algo q no le correspondía? ¿Digamos q SI, pero y los demás pasan de agáchese? ¿Y la última… sacando al DT se soluciona el problema de gol DE TODAS LAS SELECCIONES? ¡Si la respuesta es positiva q se VAYA YA, PERO CON TODOS LOS DEMAS!”.



Recordemos que Colombia ya venía eliminada del Preolímpico desde la tercera fecha y se va del torneo como la única selección sudamericana sin sumar puntos.