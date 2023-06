Aprovechó eliminación de Colombia para 'cantarle la tabla' a Lorenzo

La Selección Colombia quedó eliminada del Mundial Sub-20 a manos de Italia, liderada por una intratable figura, Cesare Casadai, goleador del torneo en Argentina. La desazón por la caída y la amargura porque se pudo haber escalado más, se contrasta con la esperanza de la nueva generación.



Jugadores como Óscar Cortés, Andrés Salazar y Yaser Asprilla tuvieron un gran Mundial Sub-20, y sin duda, sus carreras se dispararán después de lo hecho en Argentina. Especialmente, en el caso de Cortés, quien terminó como el goleador de Colombia con 4 tantos y a quien desde mucho antes interesaba en el exterior.

A propósito de la caída (1-3) ante Italia en cuartos de final, el periodista Carlos Antonio Vélez reaccionó y valoró lo hecho por el equipo de Héctor Cárdenas. "Sigo convencido que la Selección Colombia estaba para más en el Mundial Sub 20. Lamentablemente tocó un rival superior y hay que admitirlo", y agregó que "queda la evidencia de que los Italianos sabían más de nosotros que nosotros de ellos... y si se sabía de las fortalezas del rival no se pudieron neutralizar".



Vélez aprovechó el momento y le habló directo al seleccionador Néstor Lorenzo, quien al parecer esperaba el desenlace de Colombia ante Italia para dar a conocer su convocatoria a los amistosos de junio. No sería sorpresa que varias de las figuras Sub-20 aparezcan en el listado que se conocerá en las próximas horas.



"Al margen de este detalle puntual, tenemos jugadores y muchos para el futuro y lograr con éxito la necesaria renovación. Ese es el verdadero legado", agregó Vélez sobre la "renovación" que tanto le ha pedido al técnico argentino.



En una reciente publicación, el analista deportivo criticó fuerte a Lorenzo y referenció el primer llamado de Marcelo Bielsa en Uruguay para compararlos. Dijo que Bielsa "por lo menos comienza bien" y "apuesta por el futuro". Un claro dardo a Néstor Lorenzo, quien en su primer llamado citó a James Rodríguez y otros jugadores que él no quiere ver más en Selección. "Siempre será más fácil y más cómodo el atajo de llamar a los de siempre, así hayan llegado al final de sus carreras, porque se 'ahorra tiempo y trabajo'... clara premisa del vago".