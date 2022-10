Vélez y otra polémica con Selección: ¿incumplimiento de jugadores?

El entorno de la Selección Colombia se ha caracterizado por las polémicas y opiniones divididas, con lo ocurrido en las Eliminatorias pasadas, donde la tricolor no alcanzó a llegar a Catar 2022.



Uno de los que ha expuesto su postura, es Carlos Antonio Vélez. En esta ocasión, el reconocido periodista comentó la situación vivida recientemente, ante un cambio de representantes entre jugadores “Había jugadores que llegaban a la Selección, a contratar los servicios de sus compañeros para la ‘escudería’ (agentes de jugadores). Cómo se convirtieron representantes de futbolistas, siéndolos o simplemente buenos socios de su representante”.



“Llegan y en muchos casos regalan guayos, o el ‘quiubo panita, aquí le tengo el crack’ le pone un jugador de leyenda como a Pogba, porque es ‘llave’ del otro. Digamos que eso no es ilegal, porque no lo es, pero si es una práctica irregular, no creo que sea ética. No creo que un jugador vaya a la Selección y aproveche su condición de veterano o de tener algún nombre, para ‘seducir’ e invitar a sus compañeros más jóvenes a que incumplan los contratos de representación que tienen” agregó.



Comentó el caso de Yairo Moreno, quien está en el fútbol mexicano, como ejemplo “Por eso, algunos deben pagar jugosas indemnizaciones, así quieran negarlo. Pasó en la última convocatoria. Terminada la misma, Yairo Moreno renunció a su representación. Tenía un representante que lo acompañaba desde hace tiempo, está en Cali, es el señor Borja Martínez. Dejó de ser su representante”.



Complementó con lo ocurrido luego de ese hecho “Cuentan que Yairo le renunció y lo abandona. Se va para la escudería de un compañero suyo de Selección, que anteriormente había tenido la misma facilidad de convencimiento. No sé si sea el caso de un abandono, pero si es de renuncia”.

“Hay muchas prácticas toleradas por los cuerpos técnicos, para dejarlos en su zona de confort, para no crear conflictos, por permitirles todo lo que quieren hacer. Hay algunos que tienen preferencias. Cuando los grupos tienen segmentados los derechos y obligaciones, naturalmente hay un resquebrajamiento” concluyó.