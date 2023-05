¿Qué disgustó tanto a Vélez? Su dardo a James: 'Otra verdad a medias'

El país entero sigue lamentándose por la pasada Eliminatoria Sudamericana, que dejó a la Selección Colombia sin posibilidad de ir al Mundial de Qatar. La tricolor dejó escapar puntos claves ante la falta de gol, y mientras se avecina otro clasificatorio, este tema sigue haciendo ruido. Ahora fue James Rodríguez quien habló al respecto.



A propósito de aquella sequía de gol en Selección Colombia, James mencionó la manera en la que vivió varios de esos partidos sin ser convocado, y además, aprovechó para referirse a la dolorosa eliminación y al fracaso de la era Reinaldo Rueda.



En medio de una entrevista con Noticias RCN, el '10' que actualmente está sin equipo tras su salida de Olympiacos, lamentó que la selección cafetera no estuviera en Qatar después de disputar dos mundiales consecutivos. James mencionó que habían equipos clasificados con un nivel por debajo de lo mostrado por Colombia. Más sal a la herida.



"Hicimos las cosas mal. No puede ser que no metamos goles en siete partidos. Con tantos jugadores buenos que tenemos es para que metamos dos o tres goles por partidos”, dijo James sobre este aspecto tan criticado, en el que incluso muchos responsabilizaron al técnico Rueda.

El periodista Carlos Antonio Vélez aprovechó lo dicho por James Rodríguez para salir en defensa del entrenador, a quienes muchos le "echaron el agua sucia".



"Definitivamente hay mucha gente con cara de palo… esta es otra verdad a medias y las verdades a medias son mentiras! Más bien por qué no hablamos de cuántos partidos nos pasamos sin marcar un gol? Seis? Siete?".



"No meter goles en 7 partidos es responsabilidad de TODOS... no solamente del DT o es él quien tiene la obligación de meterlos", continuó Vélez sobre la falta de gol en Colombia.