¿Responde a Mejía? Vélez ratifica sus críticas a Selección Colombia

La Selección Colombia venció 2-1 a Brasil por las Eliminatorias al Mundial 2026 y eso, que es una victoria histórica, tiene enfrentados a muchos que siguen sin estar muy convencidos del proceso de Néstor Lorenzo.

Tal vez el más explícito en sus críticas haya sido el periodista Carlos Antonio Vélez, quien señaló al DT por un presunto mal planteamiento contra los brasileños.



Lo curioso es que su declaración tiene mucho que ver con una reciente crítica de Iván mejía, analista hoy retirado, quien había explicado la situación más por la pelea de rating entre Caracol y RCN: "Vélez tiene la costumbre de ser, absolutamente, siempre enemigo de la Selección; porque si Caracol respalda a la Selección, ‘yo le doy palo a la Selección, porque yo tengo que ser la contra de Caracol’: y entonces así le va: 18 contra 5 en las encuestas", afirmó.



Ahora, como respuesta o solo coincidencia, Vélez ha publicado un extenso comentario en el que detalla su inconformidad y no tiene nada que ver con el canal en el que comenta.



"No sobra puntualizar para mayor claridad sobre un tema.. nunca analizo un juego de fútbol tomando como referencia el fútbol q a mi me gusta. Si así fuera únicamente podría trabajar con la selección de Bielsa hoy,

Uruguay, que es la que se acerca a lo q me encanta del juego. Pero mí obligación es analizar lo que cada uno en su estilo y forma hace bien o mal. En ese contexto encuentro muchos vacíos en los demás equipos. La

Selección Colombia ha demostrado y eso se valora actitud, rebeldía, no ahorran ningún esfuerzo, pelean todos los balones, responsabilidad, profesionalismo y entrega valores q antes escaseaban. En eso hay un cambio de verdad. Incluidos aquellos q vivían en una burbuja o en un zona de confort como James por ejemplo", afirmó.



"Hoy puede que el fútbol tenga,y los tiene, vacíos muy grandes en lo táctico, en el estudio del rival, en el parado inicial del equipo y en la elección del once para jugar pero en ACTITUD 10 puntos. Eso ha maquillado todas las debilidades que tiene, como el que el DT no encuentre el equipo y la falta de una identidad definida", añadió.

"Vale la pena resaltarlo por que muchos años nos pasamos sin meter la “patica”, sin correr, confiados en la calidad técnica y demás pero ahora lo mejor que se tiene es la entrega dejando hasta la última gota de sudor en el campo. Se que eso no es jugar bien al fútbol pero si hace parte de un entramado que se necesita para ser competitivos. Y el día que le agreguen ese “jugar bien” a lo que quieran jugar estaremos llegando al ideal. Y lo de la entereza vale para todos los que se están poniendo la camiseta sin ninguna excepción", concluyó.