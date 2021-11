‘No se deja matonear’: Vélez exige a un vieja guardia en la Selección

Siguen llegando reacciones a la derrota colombiana en casa de Brasil por 1-0 en las Eliminatorias sudamericanas. Los de Reinaldo Rueda recibieron un sinfín de críticas por la actitud mostrada frente a provocaciones e irrespeto del rival.



El mejor ejemplo de lo anterior fue Neymar, quien hizo lo que quiso con el árbitro Roberto Tonar y ‘picó’ a más de un cafetero...

Al respecto, Carlos Antonio Vélez culpó en un primer momento al referí chileno. En el programa ‘Planeta Fútbol’ de Win Sports, calificó de “perversa” la actuación de Tobar y pidió a la Federación no permitir que aquellos jueces de países metidos en la pelea por la clasificación a Catar 2022 no dirijan en partidos claves de rivales directos.



Su más reciente opinión la dio a través de redes sociales. Recordando la pasividad de los futbolistas colombianos con Ney, exigió la convocatoria de un vieja guardia del equipo nacional.



“Aquí sí tenemos quién lo para.. quién no se deja “matonear”… pero no lo llevan!!! (no confundir con agredir o golpear..hablo de carácter y rebeldía)”, escribió Vélez en su cuenta de Twitter.



Al mensaje le adjuntó unas imágenes del duelo entre colombianos y brasileños en los Juegos Olímpicos del 2016, cuando precisamente Neymar estuvo en el ojo del huracán por sus criticadas actitudes y Teo le puso su ‘tate quieto’.



¿Es Teo el hombre indicado en la Selección para este tipo de situaciones?

Aquí sí tenemos quién lo para.. quién no se deja “matonear”… pero no lo llevan!!!

pic.twitter.com/bB1CJT1174 — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) November 13, 2021