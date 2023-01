Cómo cambia la vida: Vélez, de fustigar a James a pedirlo en Selección

Lo único que no tiene reversa es un río, decía hace años Hernán 'Bolillo' Gómez, famoso por sus dichos. Y es lo que le está pasando a Carlos Antonio Vélez con James Rodríguez.

El periodista, unos de los más ácidos críticos del zurdo, habló de justicia y destacó que la actualidad del jugador lo tiene en la lista de convocables en la Selección Colombia.



"James se está ganando el derecho de estar en la Selección, las cosas tienen un nombre, justicia. Rodríguez en un momento era convocado sin jugar en Qatar, no tenía sentido su convocatoria, lo llamaban por su pasado, eso lo critiqué. Uno tiene que ser justo y coherente, hoy por hoy él es convocable", dijo en 'Palabras Mayores' de Antena 2.



Dijo que ha jugado partidos buenos y otros malos, pero que en todo caso es elegible: “Está jugando partidos completos, está compitiendo. Hoy es justo llamar a James a la Selección Colombia. Antes me opuse, porque no merecía ser llamado”, agregó.

Vélez habla de James

Vélez dijo que se opuso al llamado antes porque "no tenía sentido" pero que ahora sí aprueba el llamado, aunque admite que en todo caso su opinión ha pesado poco. Al final la confianza del técnico Néstor Lorenzo ha sido definitiva.



Habló de Santos Borré y dijo que se queda porque no hubo equipos importantes interesados, habló de Borja y sugirió que Rondón llega porque el DT Demichelis no se confía solo de él. explicó que Cuadrado no cuenta en el nuevo modelo de Juventus y alabó solo a Johan Carbonero de Racing por el título de Supercopa contra Boca Juniors.