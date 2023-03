Vélez estalló contra Selección por lesión de Juanfer: 'Muy poco serio'

El técnico Néstor Lorenzo confirmó que Juan Fernando Quintero no está disponible para el partido de este viernes (6:00 am) frente a Corea del Sur por una novedad médica. El '10' del Junior viajó con problemas físicos y esa fue la razón por la que no jugó el pasado sábado frente a Santa Fe.



A propósito de esa nueva baja en la tricolor, el periodista Carlos Antonio Vélez dejó su comentario en Twitter y calificó como una "irresponsabilidad compartida" la situación con Juanfer, a quien recibieron en la Selección pese a no estar en condiciones.

"Hace dos días escribí esto", empezó Vélez recordando un comentario que hizo a través de Twitter en el que se refería a la ausencia de Juanfer Quintero en el partido de Junior frente a Santa Fe, en el debut de Hernán Darío 'Bolillo' Gómez.



"No jugó el sábado por una lesión. Preguntas varias... se alivió para viajar? No era lo suficientemente grave la molestia para habilitar su viaje? Y si era así por qué no participó del partido del sábado? Su equipo estaba último", dijo en su momento.



Esta vez, Vélez comentó que "El tiempo siempre da la razón a quien la tiene. Eso de Quintero tiene mucho de irresponsabilidad compartida. Se fue lesionado y lo recibieron lesionado... quién tiene la culpa? Muy poco serio todo!".