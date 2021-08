Carlos A. Vélez, sin piedad contra Mina y Muriel: ni Rueda se salvó

Este lunes, en su audiocolumna ‘Palabras Mayores’, Carlos Antonio Vélez habló sobre la fecha triple de Eliminatoria que inicia esta semana, en la que la Selección Colombia se medirá a Bolivia, Paraguay y Chile. El periodista tomó partida en relación a Yerry Mina y Luis Muriel, ambos ausentes por lesión. Aprovechó también para aconsejar a Reinaldo Rueda y sugerirle nuevos convocados.

"Se cayeron dos en el camino y sinceramente espero que se recuperen pronto, pero futbolísticamente no hacen ninguna falta. Saben cuál es mi posición frente a Yerry Mina, mejoró en uno de los partidos de Copa América, pero el resto bastante regular. Sigo creyendo que mejores que Mina, incluso jugando en Colombia los hay. Tengo el convencimiento que no hace falta", fue su postura sobre el hombre del Everton.



Además, Vélez 'se lanzó al agua' y aportó dos nombres para futuras convocatorias: "los dos del Tolima y Llinás tarde o temprano va a ser el dueño de ese puesto", dijo haciendo referencia a Sergio Mosquera y Julián Quiñones, defensores centrales del campeón colombiano.



Su opinión sobre el delantero de Atalanta fueron más fuertes, incluso llevándolo al plano personal. "Muriel hace 3 mil goles por temporada, todos a equipos chicos, y en selección nacional no hace goles. La verdad por múltiples razones de tipo personal no lo tendría en una delegación, y futbolísticamente creo que Falcao en una sola pierna es más que Muriel".



Finalmente, se refirió a Reinaldo Rueda a quien le cuestionó el llamado de algunos jugadores y le pidió cambiar su discurso por su frase de "500 por ciento", empleada para descartar jugadores que no estén en el nivel que pretende. "Como vemos que ha llamado a jugadores que no está en el 500%, solo el tiempo nos dirá si la afirmación tiene que ser cambiada. Si no se va a aplicar, es mejor que la cambie. Lo que no puede perder Reinaldo es credibilidad".