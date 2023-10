Sin piedad: 'no hemos ganado nada porque somos demasiado conformistas'

La Selección Colombia sumó un punto tras el empate 0-0 contra Ecuador, en Quito, pero no es para todos un resultado que pueda considerarse suficiente en las Eliminatorias al Mundial 2023.

Para Carlos Antonio Vélez, por ejemplo, hay muchas dudas. "Hoy jugamos contra un rival parecido y de nuestro nivel por lo q todo fue igualado. Ecuador un tiempo Colombia otro. Ellos pegaron dos pelotas en los palos y Col perdió un penal", empezó diciendo.



La idea inicial, al parecer, sí le agradó... salvo por James: "El plan de juego fue otro y más pensando en protección. 5 zagueros, Jhon Arias fue mucho rato “lateral” por derecha y se sacrificó. Doble pivote con un ordenado trabajo de Uribe y Castaño mientras arriba Lucho peleaba solo. Se supone q James estaba para tener el balón objetivo q nunca se cumplió por q en el PT no hicimos más de 3 pases seguidos nunca. Mejor ofensivamente en el segundo tiempo pero sin pegada".

Lo que menos le gustó, en todo caso, fue el balance final: "Tres empates, una sola victoria y dos partidos sin marcar goles. Cuenta a medias por q se han ganado seis y se ha perdido otros seis. Equipo con altibajos y al final toca aceptar el empate como un gran logro. Ganarlo se pudo y perderlo también. Vaso medio lleno!".



En contra de la opinión de alguno sobre la defensa, que por primera vez jugaba junta, afirmó: "los dos centrales de Colombia (Cuesta y Sánchez) maduros y serios. Machado es el titular sin duda por Iz…Castaño y Uribe ordenados, Lucho muy solo peleando todo y la gran figura Jhon Arias convertido en el multiusos. Marcó, corrió, tiró a puerta, le cometieron el penal e inutilizó a Chavez. Bien por ellos".



Los cambios y el manejo de la nómina de Lorenzo no acaba de cerrarle: "Lamento q lleven a Castro, delantero de altura, de paseo. Qué no usen ni un solo minuto al goleador Casierra y menos en esta escasez de gol además de dejar en el banco a Carrascal no hace mucho considerado el motor del equipo. Si ganáramos los partidos y marcáramos muchos goles sobrarían estos reclamos pero está claro q muchas cosas no caminan".



Ya en Win Sports, su sentencia fue clara: "Uno de los problemas graves que ha tenido nuestra selección y por eso no hemos ganado nada es que somos demasiado conformistas y criticamos por simpatía o por antipatía".