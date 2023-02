Vélez crucifica a Lorenzo: 'uno empieza a ‘cabrearse’, a sospechar'

Carlos Antonio Vélez no tiene paz con la Selección Colombia. Unas veces son los llamados, otras los ausentes, al final siempre hay una molestia que denuncia en sus distintos espacios con el equipo que ahora orienta Néstor Lorenzo.

La nueva tiene que ver con la más reciente convocatoria para el amistoso contra Estados Unidos (0-0), que incluyó a una mayoría de jugadores del medio local, ante la imposibilidad de contar con muchos de Europa por no ser fecha FIFA.



Vélez utilizó un ejemplo claro para expresas su inconformidad: Millonarios. Tras recordar los llamados de Llinás y Montero y la decisión de mantenerlos convocados en los dos amistosos contra México y Guatemala, cuando el club tenía la definición de la Copa BetPlay contra Junior y eso obligó a regresarlos en un costoso vuelo chárter, el experto se enfocó en lo que realmente quiere el DT.



“¿Ustedes saben qué tiene Néstor Lorenzo contra Millonarios? Se llevó a 2 jugadores cuando Millonarios estaba jugando una final. Y ahora se lleva a 3, pune a 1, al otro lo pone ‘un puchito’ y al otro no lo pone. ¿Para qué se llevó a Cataño? No lo usó un solo minuto, déjelo aquí”, dijo en Antena 2.



“Cuando está tratando de montar el equipo, le sacan los jugadores. Bueno, sáqueselos, pero póngalos a jugar. Pero sacarlos para acumular millas, me pareció terriblemente ofensivo, particularmente con Millonarios, porque lo está haciendo repetidamente con Millonarios y yo no sé cuál es el tema”, comentó.

No fue el azul el único tema que no lo convenció, pues criticó la predilección por Fabra por encima de Junior Hernández, del Tolima, quien no tuvo tampoco minutos: “Si va, le va a dar todo el partido a Fabra y va a poner ahí a Falcao, pues, no lo lleve y no perjudique los equipos”, apuntó Vélez.



En este punto ya al analista le empiezan a surgir sospechas: "Estoy absolutamente seguro que hubo unas cosas inaceptables. ¿Qué será lo que tiene Lorenzo contra Millonarios? Uno empieza a ‘cabrearse’, a sospechar y a sentir ese ‘tufillo’ Lorenzo… Él mismo fue, quien en la final de Millonarios por Copa, contra Junior, se llevó a un par de jugadores de Millonarios y no los devolvió, cuando perfectamente los pudo haber devuelto después del primer partido. Porque ‘había que mantener la disciplina’. Un ‘cuentazo’", concluyó.