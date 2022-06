Vélez lanza otro dardo en Sel. Colombia: 'si les cuesta que no vayan'

A propósito del inicio de proceso en Selección Colombia de la mano del técnico argentino Néstor Lorenzo, y de la posible evaluación que harán sobre la sede que actualmente tiene Barranquilla, el periodista Carlos Antonio Vélez estalló en sus redes y lanzó una fuerte crítica a los jugadores colombianos que al parecer se quejan de la plaza y les cuesta jugar allí por la alta temperatura.

"Por si acaso las clasificatorias para el Mundial del 26 se jugarán en Barranquilla!! Como debe ser… oleado y sacramentado por el nuevo DT de la Selección Colombia. Si a alguno le cuesta jugar allí.., no vaya!! Así de simple!", escribió Vélez en sus redes.



Cabe recordar que en medio de la presentación oficial del nuevo seleccionador de la tricolor, se abordó el tema de la sede. Lorenzo manifestó que "La verdad que no hemos discutido el cambio de sede. Ese será un tema que tendremos que hablar. Yo me sentí cómodo allá durante siete años, hay una energía especial en Barranquilla y eso se evaluará más adelante”.



Según Vélez, la 'Casa de la Selección Colombia' seguirá siendo la misma de cara a las clasificatorias para el Mundial de 2026. Cabe recordar que la Federación Colombiana de Fútbol construyó una sede deportiva en Barranquilla, lo que ha fortalecido la idea de mantener la plaza. Recientemente, quien se quejó de Barranquilla fue el portero argentino 'Dibu' Martínez, quien aseguró que "Colombia que no podés ni respirar".