Vélez fuerte con Colombia y Lorenzo por convocar a Quintero lesionado

La Selección Colombia confirmó que Juan Fernando Quintero fue desconvocado para el partido amistoso frente a Japón debido a una lesión muscular luego de estudios médicos que detectaron que no era apto para continuar bajo las órdenes del técnico Néstor Lorenzo.

De inmediato la polémica por llevar a Juan Fernando Quintero se agigantó, pues desde Junior decían que el talentoso volante estaba en óptimas condiciones y, de hecho, el mismo futbolista publicó en sus redes que no tenían ningún problema físico, pero previo al partido contra Corea del Sur, el jugador no entrenó con normalidad y no fue de la partida contra los surcoreanos.



Frente a este tema de llevar a Juan Fernando Quintero con dolencias físicas, el periodista Carlos Antonio Vélez criticó fuertemente el actuar del técnico Néstor Lorenzo, quien lo citó sabiendo que el jugador estaba en duda tras no jugar contra Santa Fe por Liga, calificando de vergüenza lo que hizo el seleccionador de Colombia para llevarlo a la gira asiática y quitarle un cupo a otro futbolista.



“Una vergüenza. Todos se tapan, se cubren y se arropan en detrimento de la verdad. Las viejas prácticas de 7 años con el cesado de Venezuela siguen vigentes. Se llevan a los “cercanos” de paseo, lesionados y sin nivel para el fútbol actual o sin jugar. Y venimos de una eliminación”, dijo contundente Carlos Antonio Vélez.



Una vergüenza! Todos se tapan,se cubren y se arropan en detrimento de la verdad! Las viejas prácticas de 7 años con el cesado de Venezuela siguen vigentes. Se llevan a los “cercanos” de paseo.. lesionados,sin nivel para el fútbol actual o sin jugar! Y venimos de una eliminación! https://t.co/zJo3A2Fc5X — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) March 25, 2023

De igual manera, Vélez continuó su crítica y dejó claro que el fútbol actual se juega a otro ritmo y no se puede llevar a cualquier jugador resentido, que al final, no logra aportar nada a un equipo.



“Que pena molestar como diría la vecina, pero a la Selección Colombia no se pueden convocar jugadores lesionados, que no estén jugando, que tengan procesos por violencia de género y otras, que estén fuera de forma física o q no puedan correr. El voltaje actual del fútbol saca a un montón”, finalizó Carlos Antonio Vélez en sus redes sociales.



Que pena molestar como diría la vecina pero a la @FCFSeleccionCol no se pueden convocar jugadores lesionados,q no estén jugando, q tengan procesos por violencia de género y otras, q estén fuera de forma física o q no puedan correr. El “voltaje” actual del fútbol saca a un montón! — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) March 25, 2023



Por ahora, Juan Fernando Quintero tuvo que viajar de nuevo hacia Colombia y llegará a Barranquilla para iniciar trabajos de recuperación con su equipo Junior. Aún no se determina cuánto tiempo estará por fuera de las canchas.