‘Néstor Lorenzo elige jugadores por sus compromisos con empresarios’

Néstor Lorenzo lleva cinco partidos como entrenador de la Selección Colombia y se mantiene invicto. Este viernes, 24 de marzo, empató con Corea del Sur en Ulsan, luego de ir perdiendo por dos goles y lograr el resultado 2-2 luego de una reacción en el entretiempo del partido amistoso internacional.



Sin embargo, no todo es color de rosa, pues el técnico argentino fue acusado de favorecer a agentes y empresarios para escoger a los jugadores que llama y que alinea en la Selección cafetera.



Así lo hizo el periodista Carlos Antonio Vélez en Win Sports. Lo extraño es que más temprano este viernes, había alabado al técnico Lorenzo por “cambiar” el partido contra Corea del Sur con los mismos jugadores (no hizo cambios antes de empatar el juego).



“Hace un equipo distinto en el funcionamiento, saca a Muñoz y Valoyes por derecha y el equipo en pocos minutos hace goles sicológicos, el primero arrastra el segundo e iguala el partido. ¿Por qué no se planteó como en el segundo tiempo? Fue mucho más el equipo, jugaron más tranquilos los defensores, no tuvieron presión, pero tenemos que aprender en los amistosos cómo salir de la presión, iniciar partidos con equipo ideal y, si queremos presionar como Corea, hay jugadores que ya cumplieron su ciclo y está claro que tiene reemplazo en la Selección nacional”, afirmó Vélez en un video publicado en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, como panelista del programa ‘Planeta Fútbol’ en el canal deportivo, Carlos Antonio aseguró que Lorenzo “tiene cuestionamientos, por la escogencia de los jugadores”.



“Plantea mal los partidos Néstor Lorenzo. Escoge mal los jugadores. Es que ese es el problema cuando se tienen compromisos con los empresarios: que hay que llevar y poner al jugador del empresario que lo maneja a él, de Lucas Jaramillo; o (jugadores) de los otros amigos, y de los amigos de los amigos”, apuntó Vélez.



“Cuando se ve con el agua al cuello, hace lo que hizo contra Corea, porque la verdad el técnico cambió el partido”, volvió a aplaudir al DT.



Más adelante insistió: “La gran verdad de toda esta historia es que no se está eligiendo bien por compromisos con empresarios, así me vayan a decir que no…sí es verdad”.



Y añadió: “Él no quiere hacer todavía la renovación y la tiene que hacer. Porque yo sí veo que está implantando cosas modernas, pero con esos jugadores no puede… en los segundos tiempos arregla los partidos, lee muy bien y tiene camerino. ¿Por qué no se olvida de los jugadores que él sabe no le sirven para ser intenso, y por qué no se olvida de los jugadores de los amigotes?”.