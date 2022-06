Empieza la presión: 'por ahí don Lorenzo llama a los que fracasaron'

Néstor Lorenzo es director técnico de Melgar de Perú. A la Selección Colombia no llegará antes del 10 de julio, una vez finalice su acuerdo con su actual club. Pero, como ya es tradición, las presiones han empezado a sentirse aún antes de su llegada.

E periodista Carlos Antonio Vélez, aludiendo a su inconformidad por el resultado de las elecciones presidenciales, ha sido el primero en manifestar sus temores de cara al ciclo que todavía no empieza.



"Por ahí don Lorenzo en un país como este en el que está patentado el 'dejar hacer y dejar pasar', muy seguramente le dará por llamar a los que no juegan y a todos estos que ya fracasaron estruendosamente en selección nacional, pero que siguen sonando ruidosamente", dijo en Antena 2.



¿Se refería nuevamente a James Rodríguez? Al menos no lo mencionó: "me da miedo que se aplace la renovación y aparezcan los Fabra, Villa o Muriel".



Su preocupación es que el nuevo seleccionador nacional, a quien en otros momentos destacó por su experiencia en la selección a pesar de haber sido bajo el mando de José Pékerman, a quien critica con dureza en cada uno de sus comentarios, no tenga en cuenta los momentos de los jugadores y valore más su historia: "sobre todo lo que tiene que preocuparnos es la inactividad. Para venir a la Selección hay que estar bien. Hay jugadores referentes, esperamos potenciarlos y que asuman esa responsabilidad y lleven a Colombia a lo más alto", comentó.



"Es trascendental que todo se lleve a cabo con uniformidad en cuanto a planificación, entrenamiento y metodología. Es seguro que estaremos cerca de los técnicos de las juveniles", concluyó.