Tranquilidad desde Brasil: Cardona trabaja aparte pero estará listo

El mediocampista Edwin Cardona, uno de los destacados en los partidos de preparación de Colombia para la Copa América, encendió las alertas en la práctica de este martes, en Salvador Bahía.

El jugador no participó en la primera práctica de campo del equipo comandado por Carlos Queiroz y eso generó preocupación. Al final de la charla de los jugadores con el DT en el tradicional círculo central, él se fue a un lado del campo y no participó de los trabajos.



Sin embargo, desde la propia Federación Colombiana de Fútbol (FCF) enviaron un mensaje de tranquilidad: "Edwin Cardona sufrió un trauma en el partido contra Perú, por esa razón no estaba en el campo aunque sí estaba en el estadio. Hizo trabajo diferenciado porque esta en recuperación", explicó la oficina de prensa.



La información indica que si bien lleva dos días al margen del grupo, no hay una incapacidad médica y el jugador estaría habilitado para el sábado, cuando Colombia debutará en Copa América contra Argentina.