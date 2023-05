Cárdenas sobre su proceso con Colombia: ‘Hemos aprendido a competir’

Queda una semana para que inicie el Mundial Sub-20 en Argentina y es por ello que Colombia ya está en Buenos Aires donde se encuentra finiquitando algunos detalles previo al debut de la Selección ante Israel el próximo sábado.



Ante esto, Héctor Cárdenas valoró su proceso con el seleccionado y destacó la importancia de acostumbrarnos a ganar en las categorías menores.

“La competitividad es importante y esta selección ha aprendido a competir. Ha sido uno de los ítems en los que más insistimos desde la preparación mental, porque en Colombia no podemos desconocer que siempre hay talento, pero esta generación viene trascendiendo y generando cambios significativos, mostrando que no solamente podemos generar buen fútbol, sino que tenemos que irnos acostumbrando a ganar y hay con qué”, comentó el entrenador en diálogo con ESPN.



Por su parte, Cárdenas se mostró satisfecho con la Selección que eligió para el Mundial y lamentó la ausencia de Jhon Jader Durán.



“Estamos muy satisfechos de la selección que tenemos y esperamos en el Mundial dejar el nombre de Colombia muy en alto. Desafortunadamente, este certamen no obliga a los clubes a ceder a los jugadores. Es otra limitante que tenemos. Hasta el último día teníamos comunicación con Jhon Jáder, su deseo e interés de estar y hacer parte de este grupo, realmente cuesta porque sabemos lo que le da al grupo. Por méritos que ha hecho, eran suficientes para que estuviera”, señaló.



No obstante, destacó la presencia de Yaser Asprilla a quien señaló como una pieza clave para el seleccionado: “Tenerlo era algo que el equipo deseaba, ahora hay que disfrutar de su talento. Es muy importante cómo terminó en su club, viene con disposición de complementar”.



En cuanto a la preparación para el Mundial mencionó que Colombia tendrá dos amistosos antes del debut: “Importante ya estar en Buenos Aires y empezar a vivir lo que será el campeonato del mundo y el tener la oportunidad de hacer dos juegos antes de la competencia, que el equipo vaya encontrando lo que nos ha caracterizado”.



Finalmente, se refirió a su proceso con la Sub-20: “El tiempo nos permite acertar en las decisiones que se han tomado. Siempre ha existido la convicción de un comité ejecutivo, que ha valorado el proceso que se ha desarrollado, después el poder tener la oportunidad de prepararnos como corresponde. Tuvimos a lo largo del año y medio 17 microciclos donde se pudo evaluar alrededor de 79 jugadores, no solamente en territorio nacional, sino también en el exterior. Es un equipo que se va conociendo, que sabe a lo que se quiere jugar y que también muestra lo que es el ADN del fútbol colombiano, pero también las exigencias que tiene el fútbol de alto rendimiento”.