Cárdenas, satisfecho: 'Colombia ratificó el gran equipo que es'

La Selección Colombia Sub-20 se metió a cuartos de final del Mundial de la categoría luego de brindar un espectáculo de goles en San Juan donde goleó a Eslovaquia.



Pese a que en el primer tiempo los colombianos no pudieron abrir el marcador, en el segundo una ráfaga de goles le dio la victoria al conjunto de Héctor Cárdenas que planteó un gran partido en la parte complementaria.



“Este equipo va poco a poco consolidándose y dando los frutos que todo el país quiere”, señaló el entrenador colombiano terminado el partido.

Sobre la charla en el descanso comentó: “Les dije que teníamos que tener paciencia para encontrar ese primer gol. Después de marcar, sabíamos que normalmente se nos generarían espacios. Por lo tanto, tenemos claro que nosotros somos importantes en ese tipo de duelos y podíamos rematar de mejor manera el partido”.



De igual manera, Cárdenas elogió a su plantel por no empezar el juego con un panorama adverso como ha pasado en los partidos anteriores.



“Era muy importante tener una evolución. Necesitábamos tener esa corrección de no iniciar los partidos por debajo en el marcador. Las veces que ha ocurrido (no empezar perdiendo) siempre hemos hecho una suma importante de goles. Este grupo, tanto los que estaban en la cancha como los que están fuera, volvieron a ratificar lo que somos”.



Cabe señalar que Colombia jugará su llave de cuartos de final el próximo sábado 3 de junio ante el ganador de la llave entre Inglaterra e Italia.