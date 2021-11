Otro capitán para Selección Colombia en Eliminatoria, pide Iván Mejía

Las Eliminatorias Sudamericanas a Catar 2022 entran en su parte final para definir los cuatro clasificados directos a la Copa del Mundo de la FIFA y conocer el equipo que estará en el repechaje.



Solo faltan cinco fechas, y este martes 16 de noviembre se juega la crucial fecha 14, en la que Colombia (quinta en la tabla de posiciones) recibe a Paraguay en el estadio Metropolitano de Barranquilla.



Luego de la derrota con Brasil 1-0, quedó claro que cualquier detalle puede pesar en las Eliminatorias de la Conmebol. Es así que Iván Mejía, periodista colombiano, propuso hacer una modificación en el plantel que dirige Reinaldo Rueda: cambiar el capitán.



Mejía Álvarez pidió cambiar a David Ospina en la tarea de capitán, y no por su falta de liderazgo o incidencia entre el grupo de jugadores.



Según el comentarista, “el manejo de los árbitros es muy difícil desde el arco”, y dejó como ejemplo el último partido de Colombia: “Contra Brasil, Neymar condicionó a (Roberto) Tobar y no tuvo eco en Colombia”.



Ante la falta de un jugador que reclamara por las decisiones arbitrales, el pedido es claro: “El capitán debería ser un jugador de campo y no el portero”.



El manejo de los árbitros es muy difícil desde el arco. Contra Brazil, Neymar condicionó a Tobar y no tuvo eco en Colombia. El capitán deberia ser un jugador de campo y no el portero. Leemos sus apreciaciones desde el respeto de un disentir o apoyar decente. — Iván Mejía Álvarez (@PajaritoDeIvan) November 14, 2021

¿Quién podría ser el capitán, en lugar de Ospina? En la lista de líderes, solo dos jugadores podrían tener esa tarea: Juan Guillermo Cuadrado y/o James Rodríguez, aunque este último no tiene garantizada su titularidad contra Paraguay.



¿Y usted qué opina?