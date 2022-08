Camilo Zúñiga, voz autorizada de la tricolor: ¿aval a Néstor Lorenzo?

Uno de los jugadores que marcó época, en el fútbol colombiano, fue Camilo Zúñiga. El exdefensor es recordado por su paso por Nacional y la Selección Colombia, además, de los clubes que vistió en el exterior.



Es recordado por ese onceno que llevó a la tricolor, de regreso a un mundial. Cómo voz autorizada, habló con FUTBOLRED, en medio de la Copa Élite, en la que su equipo, fundación Camilo Zúñiga, hace parte.



Zúñiga empezó con la importancia de las competiciones juveniles “Contento, porque es un evento diferente, un torneo internacional. Sobre todo, acompañar a los jóvenes, a que cumplan sus sueños, eso para mí se vuelve un reto, acompañarlos en el proceso. No es solo invitar a los clubes, sino a la gente. Nos damos cuenta que las cosas se están haciendo bien en Colombia y en la escuela, lastimosamente no fue el resultado. Se jugó un buen partido”.



“Es importante que los entrenadores de la Selección vean estos torneos. Hay jugadores que se les están pasando, que acompañen este torneo, se pueden llevar sorpresas” agregó acerca de los procesos formativos, invitando a los entrenadores de las categorías menores de la tricolor, para estar al tanto de nuevos talentos.



Cómo voz autorizada, por su paso en la tricolor, destacó la llegada de Néstor Lorenzo al banquillo de Colombia “contento porque lo está acompañando Amaranto, un amigo más. El profe Néstor conoce los muchachos, la gran mayoría, van a estar tranquilos con él. Hubo muchos factores, ahora hay que borrar esa página, pasarla y pensar en el proceso con Néstor. El nombramiento de él fue muy importante no solo para la tricolor, sino para el fútbol colombiano”.



Zúñiga debutó como profesional en Nacional, equipo del que es hincha. Dio su opinión de lo que fue el título del semestre pasado “contento, después de que uno gane un título, es lo más bonito que hay como jugador y entrenador, son metas que se ponen. Súper contento, porque soy hincha de Nacional, me crie, crecí viéndolo y cumplí mis sueños jugando con Nacional. Ojalá que sigan con esa contundencia”.



Concluyó con las dificultades que pudo pasar el plantel del verde, ante la salida de Giovanni Moreno “Puede ser, cuando pasan cosas internas, ellos sabrán que es lo que está pasando, mueve un poco el grupo, lo conmueve. Anímicamente se distraen, pudo pasar eso. Los muchachos están maduros y ellos saben los que pueden sacar a Nacional adelante, tienen jugadores de experiencia, que tienen jerarquía y pueden sacar el grupo adelante”.



Sergio Cortés

Redacción FUTBOLRED

En Twitter: @seracoca_95