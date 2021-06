¡Siga a Colombia en Copa América! Todos los partidos, horarios y más

Después de muchas idas y venidas, finalmente este domingo 13 de junio arranca en Brasil la Copa América 2021.

Después de sortear cambios inesperados de sede y hasta sentencias judiciales, el certamen verá la luz y Colombia espera hacer una gran campaña, de la mano del técnico Reinaldo Rueda.



Los partidos se podrán ver en el país por Caracol TV y Win Sports, en horarios que están pendientes de confirmar por ambos canales.



Tome nota aquí de los partidos de Colombia y todo el calendario, con horarios de nuestro país:



Domingo 13 de junio



Brasil vs. Venezuela

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Mané Garrincha, Brasilia



Colombia vs. Ecuador

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Arena Pantanal, Cuiabá

TV: Caracol



*La Selección de Perú descansará en esta fecha



Lunes 14 de junio



Argentina vs. Chile

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Nilton Santos, Rio de Janeiro



Paraguay vs. Bolivia

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Olímpico, Goiania



*La Selección de Uruguay descansará en esta fecha



Jueves 17 de junio



Colombia vs. Venezuela

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Olímpico, Goiania

TV: Caracol



Brasil vs. Perú

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Nilton Santos, Rio de Janeiro



*La Selección de Ecuador descansará en esta fecha



Viernes 18 de junio



Chile vs. Bolivia

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Arena Pantanal, Cuiabá



Argentina vs. Uruguay

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Mané Garrincha, Brasilia



*La Selección de Paraguay descansará en esta fecha



Domingo 20 de junio



Venezuela vs. Ecuador

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Nilton Santos, Rio de Janeiro



Colombia vs. Perú

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Olímpico, Goiania

TV: Caracol



*La Selección de Brasil descansará en esta fecha



Lunes 21 de junio



Uruguay vs. Chile

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Arena Pantanal, Cuiabá



Argentina vs. Paraguay

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Mané Garrincha, Brasilia

*La Selección de Bolivia descansará en esta fecha



Miércoles 23 de junio



Ecuador vs. Perú

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Olímpico, Goiania



Brasil vs. Colombia

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Nilton Santos, Rio de Janeiro

TV: Caracol



*La Selección de Venezuela descansará en esta fecha



Jueves 24 de junio



Bolivia vs. Uruguay

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Arena Pantanal, Cuiabá



Chile vs. Paraguay

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Mané Garrincha, Brasilia



*La Selección de Argentina descansará en esta fecha



Domingo 27 de junio



Ecuador vs. Brasil

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Olímpico, Goiania



Venezuela vs. Perú

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Mané Garrincha, Brasilia



*La Selección Colombia descansará en esta fecha



Lunes 28 de junio



Argentina vs. Bolivia

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Arena Pantanal, Cuiabá



Uruguay vs. Paraguay

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Nilton Santos, Rio de Janeiro



*La Selección de Chile descansará en esta fecha



Viernes 2 de julio

Cuartos de final Copa América Brasil 2021



1° Grupo B vs. 4° Grupo A

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Nilton Santos, Rio de Janeiro



2° Grupo B vs. 3° Grupo A

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Olímpico, Goiania



Sábado 3 de julio



1° Grupo A vs. 4° Grupo B

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Olímpico, Goiania



2° Grupo A vs. 3° Grupo B

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: Mané Garrincha, Brasilia



Lunes 5 de julio



Semifinales

G22 vs. G21

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Nilton Santos, Rio de Janeiro



Martes 6 de julio



G24 vs. G23

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Mané Garrincha, Brasilia



Viernes 9 de julio



Tercer puesto

Perdedor 26 vs. Perdedor 25

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Mané Garrincha, Brasilia



Sábado 10 de julio



Final

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Maracaná, Rio de Janeiro