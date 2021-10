¿Cuándo vuelve a jugar Colombia? Esto le espera en la próxima jornada

Este jueves se bajón el telón en la fecha triple de octubre, pero desde ya se palpita con la próxima jornada de Eliminatorias, que será en menos de un mes. Las selecciones sudamericanas volverán al ruedo el 11 y 16 de noviembre, así que en un par de semanas se conocerá una nueva convocatoria de Reinaldo Rueda.



Los seleccionados buscarán cerrar el 2021 con un pie en Catar, pues en 2022 solo se jugarán cuatro partidos más: jornadas de enero/febrero y marzo. ¿A quiénes les alcanzará?

La Selección Colombia iniciará como visitante frente a la ya clasificada Brasil, a la que viene de arañarle un punto en Barranquilla. Posteriormente, en el Metropolitano, recibirá a Paraguay, de las que buscarán acomodarse en la tabla antes que termine el año. Por ahora no se conocen horarios para dichos compromisos.



Fecha 13

Jueves, 11 de noviembre

Brasil vs Colombia



Fecha 14

Martes, 16 de noviembre

Colombia vs Paraguay