Colombia Sub-23, lista para Panamericanos: rivales y programación

La Selección Colombia Sub-23 que es dirigida por el técnico Héctor Cárdenas terminó su gira internacional de partidos amistosos y luego de jugar contra Costa Rica en dos oportunidades, (empató 2-2 y perdió 3-2) el combinado nacional quedó listo para iniciar su participación en Panamericanos que se jugarán en Chile.



El torneo internacional comenzará el próximo lunes 23 de octubre y la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer el fixture completo que tendrá la Selección de Cárdenas.



El primer rival de Colombia será Honduras el lunes 23 y luego tres días después se medirá a Brasil, mientras que el 29 del mismo mes de octubre finalizará la primera fase contra Estados Unidos.

Programación de Colombia Sub-23 en Panamericanos Chile 2023:



Colombia vs Honduras

Día: lunes 23 de octubre

Hora: 11:00 a.m.



Brasil vs Colombia

Día: jueves 26 de octubre

Hora: 6:00 p.m.



Colombia vs Estados Unidos

Día: domingo 29 de octubre

Hora: 4:00 p.m.