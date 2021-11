Colombia promete sacarse chispas con Brasil: buscan algo más que sumar

Lo que la Selección Colombia buscará este jueves en Sao Paulo es un resultado histórico. Los números favorecen a los brasileños, que han ganado cuatro de los seis duelos por Eliminatorias que han tenido en casa; los otros dos terminaron en empate. Sí, así como está el panorama, la balanza se inclina y no por poco, a favor del local. Sin embargo, la tricolor anda inspirada y confía en que hará algo más que sumar. Reinaldo Rueda ya arañó un punto en 2004, por eso ahora busca algo más.

Hace apenas un mes, Colombia y Brasil se enfrentaban en el Metropolitano de Barranquilla y sellaban un 0-0. Un prometedor primer round, en el que David Ospina y la defensa tricolor, con Yerry Mina y Carlos Cuesta hoy ausentes, terminaron siendo protagonistas. De aquella nómina titular tampoco estarán Stefan Medina, Falcao García y Juan Fernando Quintero. Será un partido con otros protagonistas pero con la misma intención: ganar. Habrá que esperar si le resulta lo plantificado al entrenador.



"Conocemos la historia y las estadísticas en nuestros juegos en Brasil. La idea es hacer un gran juego, conscientes que debemos anotar y eso es lo que buscaremos. Queremos dar un golpe de autoridad", dijo el seleccionador colombiano en la previa. Está claro. Colombia no solo quiere sumar, así que se pueden esperar sorpresas. En cuanto a la nómina, seguramente, las habrá.



Rueda dejó un manto de dudas sobre el posible once que empleará en Sao Paulo, recordando que cinco de los titulares en el Metro no están en esta convocatoria, la mayoría por lesiones. Tendrá novedades en todas sus líneas y el único seguro sería el capitán David Ospina, quien viene teniendo un gran desempeño en Italia con el Nápoles. Por otro lado, los reflectores están sobre James Rodríguez y la posibilidad que sea titular o que al menos vea minutos después de un año ausente. ¿Le darán la oportunidad al '10'?



Se acerca la hora para que Colombia afronte este duro reto ante la superpoderosa Brasil, que también va por lo suyo. Ellos buscan una victoria para asegurar su cupo a Catar y por eso Tite saldrá con la 'pesada'. Sin duda, un duelo que promete chispas y en el que ninguno saldrá a guardarse nada. Ojalá cumpla y sea el partido del día en la Eliminatoria.



Eliminatorias a Catar 2022 - Fecha 13

Brasil vs Colombia

Día: Jueves, 11 de noviembre

Hora: 7:30 pm (hora colombiana)

Estadio: Arena de Sao Paulo

Árbitro: Roberto Tobar

Tv: Caracol tv



Alineaciones probables



Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro; Casemiro, Fred, Lucas Paquetá; Raphinha, Gabriel Jesus, Neymar. DT: Tite.



Colombia: David Ospina; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí (William Tesillo), Johan Mojica; Wilmar Barrios, Jefferson Lerma; Juan Guillermo Cuadrado, Rafael Santos Borré (James Rodríguez), Luis Díaz; Miguel A. Borja. DT: Reinaldo Rueda.