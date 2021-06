¿Qué tan difícil la tiene Colombia? Historial poco alentador vs Brasil

Tras debutar con victoria (1-0) frente a Ecuador y sellar un empate (0-0) con Venezuela, la Selección Colombia perdió (1-2) con Perú y está tambaleando en la competencia que se cumple en Brasil. Sin embargo, depende de sí para clasificarse anticipadamente, y tendrá que vencer el próximo miércoles (7:00 pm) a la anfitriona, gran favorita al título. La última vez que se vieron por Copa, el cielo se tiñó de amarillo, azul y rojo.

El seleccionado de Reinaldo Rueda no quiere sacar la calculadora en la última fecha, donde tendrá jornada de descanso, por lo que sumando un triunfo frente a Brasil, quedará tranquilo del otro lado y esperando rival. El equipo de Tite quiere una campaña perfecta y Colombia es el próximo rival a vencer.



Es un duelo de alta necesidad para la Selección Colombia, que podría quedar por fuera en la última jornada, en caso que los resultados no lo favorezcan. Mientras eso pasa, y haciendo un recuento de los últimos choques entre ambos seleccionados por Copa América, la situación está así: 7 victorias para Brasil (29 goles a favor), 2 para Colombia (4 goles) y apenas un empate. Panorama poco alentador para los de Rueda.



Sumando todas las competencias oficiales, la última celebración fue para el seleccionado colombiano, en la Copa que se cumplió en Chile 2015 y en el que la Roja se quedó con el título frente a Argentina. Ese año no se le dieron las cosas, ni a Colombia ni a Brasil, y se quedaron en los cuartos de final.



Ese último duelo entre ambas se dio en la segunda fecha, por el Grupo C. La tricolor, dirigida por José Pékerman, ganó con anotación de Jeison Murillo, a pase de Pablo Armero. El partido se jugó el 18 de junio en Santiago y Carlos ‘Roca’ Sánchez, fue la gran figura.



Brasil y Colombia no se ven las caras desde el amistoso de 2019, que terminó 2-2 en el Sun Life de Miami, día en el que anotaron Casemiro y Neymar por la ‘canarinha’ y Luis Fernando Muriel se reportó con doblete.



Historial entre Colombia y Brasil por Copa América



Copa América Chile 1945: Brasil 3-0 Colombia

Copa América Brasil 1949: Brasil 5-0 Colombia

Copa América Perú 1957: Brasil 9-0 Colombia

Copa América Bolivia 1963: Brasil 5-1 Colombia

Copa América Brasil 1989 (Fase de Grupos): Colombia 0-0 Brasil

Copa América Chile 1991 (Fase de Grupos): Colombia 2-0 Brasil

Copa América Chile 1991 (Cuadrangulares finales): Brasil 2-0 Colombia

Copa América Uruguay 1995 (Fase de Grupos): Brasil 3-0 Colombia

Copa América Bolivia 1997 (Fase de Grupos): Brasil 2-0 Colombia

Copa América Chile 2015 (Fase de Grupos): Colombia 1-0 Brasil