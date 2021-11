¿Y si no fuera ganar sino no perder? Dilema de Colombia contra Brasil

"Para tener buen resultado debemos anotar, es lo que se buscará, lo que se ha inducido, todo es posible, dar el golpe de autoridad, buscar los tres puntos, que los necesitamos para consolidar nuestra posición en la clasificación", anticipó Reinaldo Rueda, en las horas previas al duelo entre Brasil y Colombia, este jueves en Sao Paulo, por las Eliminatorias a Catar 2022.

Ya había dicho Miguel Borja antes que a Brasil "no vamos a salir a empatarle sino a ganarle". Es lo que corresponde al goleador de la era actual en el equipo nacional.



Pero en realidad, ¿alguien está pensando en ganarle a ese Brasil de Tite que suma 31 puntos, que ganó 10 de sus 11 partidos en el torneo suramericano, que no ha perdido en toda la serie, que además tiene el ataque más feroz (26 goles marcados) y a varias de las grandes estrellas del fútbol mundial en su equipo?



Sí y no. Sí, porque si no es el único equipo capaz de sacarle un empate en el camino a Catar 2022, ¿entonces quién? Sí, porque ya se le jugó mano hace apenas unos meses en una Copa América en la que pudo darse, de haber mediado escándalos de arbitraje y demás, una hazaña. Sí, porque la deuda sin pagar del 2014 no les olvidó a la mayoría de los que estarán en el campo este jueves y no estaría mal cobrarla.



No porque si se le suman dos puntos al equipo que cabalga en las Eliminatorias, el equipo de Rueda habrá logrado casi un imposible para todos los otros 9 equipos de la región y eso tiene un gran valor anímico y futbolístico. No porque la real obligación de ganar es contra Paraguay el próximo martes (16 de noviembre), cuando de local no se puede ceder ni siquiera un empate, menos contra un rival que puede ser amenazante pero sigue siendo el octavo de la tabla. No porque si en Barranquilla se les gana a Perú y Bolivia, lo que es perentorio, y si no se pierde en la visita a Argentina y se le gana a Venezuela, habrá 10 puntos en la bolsa que pueden sellar el boleta. ¿Hay necesidad de perder la cabeza a esta altura?

Para Reinaldo Rueda, como jefe de la delegación y estratega, es una necesidad empezar a pensar ahora en la clasificación pero incluso ir probando lo que podría tener en una probable Copa del Mundo. El recambio, las alternativas para mejorar el juego, la pluralidad de opciones son su deber como seleccionador, pero para todos los demás podría ser mejor bajar un cambio y pensar en lo seguro antes que en lo ideal.



"Es la jornada final del año, viene diciembre y enero para rematar las clasificatorias. Consideré que era momento de invitar a James a pesar de las dificultades del fútbol en el que está. Esa es mi tarea, buscar alternativas, soluciones, ver de acuerdo a los últimos juegos, lo que pasó contra Ecuador, Brasil, tener acá a Cantillo, a James es buscar opciones porque es la tarea, está la pérdida de Uribe.. Hay que fortalecer la nómina", reconocía el propio DT sobre el tema de siempre, si juega o no el número 10.



Pero esta vez eso podría no ser el tema central de la discusión. Si juega o no lo clave es el plan, a qué saldrá Colombia en Sao Paulo, al aguante y el contragolpe posterior que ya le salió bien en Copa América o a intentar, con muchas menos herramientas que el rival, dar una sorpresa que puede volverse pesadilla en un pestañeo. "Seguro mató a confianza", reza el dicho. Podría ser este el caso.