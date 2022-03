Amistoso Brasil vs Colombia: ¿cuánto dinero ganará cada selección?

A la espera de buscar sellar la clasificación colombiana al Mundial de Catar, la Selección ya está pensando a futuro y confirmó en primera instancia un amistoso ante su similar de Brasil en el mes de septiembre del presente año, como antesala y preparación de la ‘Canarinha’, ya con el boleto a la cita mundialista en suelo catarí.



Sin embargo, la Federación Brasileña de Fútbol al parecer no está tan conforme con el amistoso y ya no estarían convencidos de realizar el juego. Una de las razones que se barajan para la decisión de los brasileños es que prefieren medirse a otras escuadras de distinto continente. Aunque se especule con que no se juegue, ya hay otras confirmaciones que rodean a ambos países.

Tité, estratega de una Brasil líder en la clasificación de las Eliminatorias, y ya clasificada a Catar anticipadamente, prefiere medirse a una selección que no conozcan y que habitualmente no se enfrenten en la clasificación sudamericana. Pese a esa decisión, y aunque todavía no se ha cancelado el amistoso, Estados Unidos está preparado para acoger a Brasil y a Colombia en dicho compromiso, esto se estableció por el gran número de colombianos y brasileños en el país norteamericano. De acuerdo a información de Antena 2.

Se espera que en las próximas semanas se confirme el amistoso o la decisión final de no jugarlo. Colombia se plantea jugarlo, pero también dependerá con lo que suceda en las próximas fechas de Eliminatorias, pero lo que ya está establecido es que Brasil recibirá un millón de dólares, y Colombia se hará con 600 mil dólares. Adicionalmente, se baraja que entre el 19 y 27 de septiembre se lleve a cabo el encuentro en caso de realizarse.