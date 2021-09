Roger y Ospina merecían otro final: 1x1 de Colombia contra Bolivia

Colombia arañó la hazaña en la Paz, contra Bolivia, pero acabó firmando un empate 1-1 que no es malo pero que, pro lo visto en la cancha, pudo ser mejor.

Así se resume el rendimiento de los 11 titulares elegidos por Rueda y aquellos que ingresaron después, pero no pudieron sostener la victoria.



David Ospina- 7

Apenas lo probaron en el primer episodio y respondió, como es usual. En el segundo controló la mejor del local, la opción de Vaca.



Daniel Muñoz- 5

Vio la amarilla en el primer tiempo. Lo pasó mal por momentos y no fue un auxilio claro en ataque. Hizo lo que pudo.



Dávinson Sánchez- 5

Primer tiempo con algunas dudas y un susto a Ospina en una mala devolución. En el segundo tiempo se acomodó mejor pero en el cierre otra vez lució inseguro.



Óscar Murillo- 6

El aplomo en la zaga, la experiencia y la huella de altura. Seguro en los primeros minutos y salvador en el segundo, cuando Bolivia se fue encima.



William Tesillo- 6

Cumplidor en su zona, aunque no lo exigieron mucho, y autor del centro a Martínez, la mejor opción en el PT. En el complemento no pudo aguantar la arremetida de Bolivia.



Matheus Uribe- 6

Corrió mucho pero no logró apoyar el ataque en los primeros 45. Lo reemplazó Cuéllar, se fue agotado.



Wilmar Barrios- 6

Corrió menos y marcó mejor, tuvo algún roce con Martins pero, en general, salió airoso de los duelos.



Juan Guillermo Cuadrado- 5

No pudo en el primer tiempo: impreciso en el pase, no volvió a tiempo, le pesó la altura. Le lelgaron auxilios como Andrade y Moreno después y lució mejor.



Luis Díaz- 5

Otro que sufrió más que jugar al inicio: se enredó inexplicablemente en las dos opciones que le quedaron, le dieron libertad pero no logró explotarla, el cansancio mental lo complicó. Lo reemplazó Moreno.



Roger Martínez- 8

Tuvo las más claras opciones en el primer tiempo, se notó su habilidad en altura, le faltaron socios y precisión pero el juego le dio revancha cuando marcó a los 69 el gol del triunfo.



Andrés Andrade por Quintero- 5

Minuto 46

Tuvo una opción clara, que se le fue abierta, y luego decidió mal el remate cuando tenía pase. Poco a poco se fue diluyendo, y era el llamado a atacar con todo pues tenía huella de altura.



Yairo Moreno por Díaz- 5

Minuto 57

Inquieto al arranque pero se resbaló justo para abrirle espacio a Saucedo en el 1-1.



Gustavo Cuéllar por Uribe- 5

Minuto 73

Intentó tapar la zona pero no pudo con la arremetida boliviana.



Alex Mejía por Barrios- Sin calificación

Minuto 86



Falcao por Martínez- Sin calificación

Minuto 86