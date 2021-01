Culpa del 6-1 no fue de jugadores: ¿quién planificó la ida a Quito?

Son pocos, muy pocos los colombianos que pueden hablar con autoridad de un fantasma que todavía, meses después, sigue espantando a la Selección Colombia y a sus jugadores: Ecuador y el 6-1 en Quito.

Es necesario haber jugado partidos en la altura de Quito, entender el proceso de crecimiento del fútbol ecuatoriano y haber planificado, bien o mal, un partido allá. Por eso es tan valiosa la reflexión de Hernán 'Bolillo' Gómez, entrenador de Ecuador y de Colombia en eliminatorias, sobre aquel penoso partido que jugó el equipo nacional.



Contra todo pronóstico, para él no hay que buscar los culpables ni en el grupo de jugadores, duramente señalados e incluso acusados de conspiradores aquella tarde, ni en el entrenador, Carlos Queiroz, quien pagó la goleada con su cabeza.



"Yo no le hecho la culpa ni a James, ni a los jugadores ni al técnico. Ustedes saben. Lo mismo pasó cuando jugamos con 'Pacho' en Barranquilla y se fueron para La Paz y terminaron goleados. Acá pasó lo mismo. No estuvimos en Bogotá. Eso es lo que hay que trabajar. Yo no me asusté con el 6-0. A Ecuador no podés presionarlo arriba. A Ecuador hay que reducirle los espacios: es un equipo rápido y fuerte", dijo Gómez en el programa ESPN FC.



La planeación y no solo la ejecución sería la clave: "acá no es culpa de los jugadores y del entrenador. Hay que ver quién planificó la ida a Quito. ¿Por qué no pararon antes en Bogotá?. ¿Por qué viajaron dos días antes? ¿Por qué no lo hicieron el día del partido? No nos salvaba nadie porque veníamos de un 3-0 ante Uruguay y si vamos allá con todo mal planificado... yo cuando vi el partido sabía por qué estaba perdiendo el equipo, Ecuador allá no pierde nunca salvo que esté en muy mal momento", añadió.



En efecto, en procesos anteriores, el equipo solía prepararse en la altura de Bogotá, en la moderna sede de entrenamiento que construyó la Federación Colombia (FCF) o inclusive en las canchas de El Campín cuando venían partidos en Quito o en La Paz. Los viajes también se realizaban horas antes de los partidos.



La pregunta del 'Bolillo' Gómez espera una respuesta: ¿quién planeó el viaje a Ecuador? ¿Acaso no es esa responsabilidad del cuerpo técnico? ¿Hay otra 'dependencia' encargada de esa logística en la FCF? Gran tema de análisis tiene el nuevo cuerpo técnico de Reinaldo Rueda de cara al reinicio de las eliminatorias a Catar 2022, que serán exactamente en dos meses, contra Brasil en Barranquilla y Paraguay en Asunción.