Bogotá todavía podría ser sede de Selección Colombia en Eliminatorias

Néstor Lorenzo sigue invicto como director técnico de la Selección Colombia, y además sigue construyendo un equipo con nuevas figuras, lo que hace que su imagen en el país siga mejornado y generando expectativas.



Quedarán dos partidos amistosos en junio, y luego la Selección se alistará para competir en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de 2026, que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.



Y a escasos seis meses del inicio de las clasificatorias de Conmebol, vuelve a surgir un tema que, para algunos, puede ser polémico, y es sobre la sede (o las sedes) de Colombia para encarar las Eliminatorias.



En charla con ‘Los Dueños del Balón’, en Antena 2 Radio de Manizales, Álvaro González Alzate no le cerró las puertas a un cambio de sede, o por lo menos a la exclusividad que tiene Barranquilla.



El dirigente de la Federación Colombiana de Fútbol, y presidente de la División Aficionada del Fútbol Colombiano (Difútbol), dejó abierta la posibilidad de que Bogotá fuera organizadora de partidos de la Selección en las próximas Eliminatorias.



“No podemos ignorar la calidez que tuvo Bogotá con el Campeonato Sub-20, tenemos un récord en Conmebol que difícilmente se podrá igualar. Todavía no hay solicitud oficial ni se ha analizado, pero en esto juega un papel muy importante lo que nos diga el cuerpo técnico. Si ellos nos explican las razones para un cambio, se podría analizar”, manifestó González Alzate.



El dirigente explicó que aparte de las exigencias del cuerpo técnico de la Selección, encabezado por Néstor Lorenzo, también cuentan las garantías que ofrezcan las autoridades de las ciudades.



“Son 15 mil sillas menos si llevamos la Selección a Bogotá. Esto puede pesar, pero a nosotros nos importa lo que diga el cuerpo técnico para sacar los partidos adelante”, apuntó el directivo.



Las dos primeras fechas de Eliminatorias al Mundial de 2026 será en septiembre y los primeros compromisos de Colombia serán contra Venezuela (local) y Chile (visitante).





(Escuchar video desde 42:02 a 46:36)