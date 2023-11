Selección Colombia padece baja por lesión: no llega para Eliminatorias

A poco de darse a conocer los convocados a Selección Colombia para Eliminatorias, se dio a conocer la baja de un jugador que fue llamado en la anterior fecha y que no alcanzará a llegar y se trata de Frank Fabra.

Boca Juniors no está pasando por su mejor momento deportivo y luego del duro golpe en el estadio Maracaná al perder la gran final de Libertadores contra Fluminense, el conjunto xeneize volvió a Buenos Aires y desató muchas noticias.



Luego de la renuncia del técnico Jorge Almirón y las críticas a varios jugadores, siendo el lateral colombiano Frank Fabra el que se llevó la peor parte porque dejó a su equipo con diez hombres tras agredir a Nino, capitán de Fluminense.



Sin embargo, no todo acabó allí, pues Fabra llegó a Buenos Aires lesionado, pero no se sabía con exactitud el tipo de problema que tenía y después de los exámenes médicos, Boca Juniors hizo oficial el parte médico del colombiano.



De acuerdo al comunicado oficial, Fabra sufrió la distensión del ligamento lateral interno de la rodilla derecha, aunque no detallaron el tiempo de recuperación, pero a días de salir la convocatoria de la Selección Colombia, seguramente no será tenido en cuenta.