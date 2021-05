Baldomero y su llegada a Selección: ‘era por lo que estaba luchando’

Uno de los hombres que ha venido en ascenso de nivel en el fútbol colombiano es Baldomero Perlaza, el volante de Atlético Nacional se destaca tanto en marca como en generación de ataque en el conjunto verdolaga y esas virtudes le significaron que llegara su primer llamado a la Selección Colombia de mayores para la doble fecha de Eliminatorias Suramericanas contra Perú y Argentina. El vallecaucano no ocultó su emoción tras conocer que integrará el combinado ‘tricolor’.



“Me siento orgulloso, era algo por lo que estaba luchando y buscando hace rato, ahora me llegó la oportunidad, contento por lo que he venido haciendo”, resaltó Perlaza.

Sobre como recibió la noticia, mientras que estaba rumbo a Buenos Aires para el partido de Copa Libertadores contra Argentinos Juniors, Perlaza tuvo una emisaria particular para esta buena nueva en su carrera, su madre en un emotivo video que realizó la Federación Colombiana de Fútbol hizo parte de esta gran noticia.



“Fueron sensaciones encontradas, al ver que mi madre me nombraba que iba a estar en la Selección, fue algo muy lindo, porque ella también lo estaba esperando. Quiero representar bien a mi país, a mi familia, dar el cien por ciento y que eso sea muy importante”, precisó Perlaza.



Con el envión anímico de ser considerado por Reinaldo Rueda y la responsabilidad de avanzar a los octavos de final en la Copa Libertadores, Baldomero espera lograr este miércoles ese objetivo en Chile para integrarse a la Selección y ganarse un lugar en el esquema del entrenador colombiano.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8