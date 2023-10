Luis Díaz en Colombia vs Uruguay: ¿está en deuda o crítica es injusta?

Varios entrenadores lo han advertido: no habría que cargar tanta presión sobre un solo jugador por muy estelar que sea, un equipo no puede depender de un solo hombre, nadie es más fuerte que todos juntos... y así.

Pero, ¿aplica para Luis Díaz, el hombre más importante, más valioso, más destacado, el único que es protagonista en un equipo top del mundo?



Sí y no. La Selección Colombia lleva tiempo esperando que su estrella brille con luz propia vestido de amarillo y, si bien es un jugador con una solidaridad y un sacrificio que casi conmueven, en su tarea principal, que es el gol, sigue a medio camino.



Contra Uruguay fue pecar y rezar: recuperó una pelota clave para el segundo tanto, pero cuando le quedó el tercer gol de Colombia, a solas con el arquero Mele, la tiró a las nubes. Y en el intermedio unas cuantas imprecisiones en el pase, pelotas que lo superaban cuando sus compañeros trataban de habilitarlo, el mismo mal de la definición que ocasionalmente sufre en Liverpool.

Luis Díaz en Colombia vs Uruguay Foto: Sofascore para Futbolred

En 90 minutos dio un pase clave, dos de cuatro regates completados y 83 por ciento de precisión en el pase, pero... solo 5 de 15 duelos ganados y apenas 6,7 de calificación.

​

​¿Se espera más de él? ¡Claro! El primero que lo sabe es él y su cara cuando no supo resolver de frente al portero rival lo revela. Por ansiedad ante su gente en Barranquilla, por la presión inevitable de saberse figura, por la combinación de todo, lo cierto es que no está gestionando esa expectativa y sigue sumando minutos sin cumplir con lo que se espera de él.



Lo bueno es que el técnico Néstor Lorenzo lo respalda cien por ciento: "Hay que esperarlo, es un gran jugador, entrega todo para la Selección, no tuvo la suerte de marcar pero son cosas que pasan, pero lo hará y hará muchísimos goles", dijo el DT.

​

La revancha, felizmente, es este mismo martes, pero en un terreno muy hostil para él, que tiene cero huella de altura y aparte sabe que será el blanco de la recia marca, de choque y despliegue físico, que segura le tiene preparado Ecuador. Por fortuna antes ha encontrado la manera de escapar de esa trampa. Ahora lo que falta es que su equipo lo rodee y él finalice lo que producen para él. No ha cumplido Díaz pero nada hace pensar que no lo hará. Paciencia.