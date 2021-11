¡No quemen naves! Lo mejor de Colombia, a pesar de golpe contra Brasil

La Selección Colombia cayó 1-0 contra Brasil en Sao Paulo, en duelo válido por las Eliminatorias a Catar 2022. Y no fue tanto ese resultado como la manera como cayó, lo que acabó siendo noticia continental.

En su país, el técnico Reinaldo Rueda enfrenta duras críticas por su manera de manejar la plantilla, que fue un muro, impasable y aún con talento para buscar tres opciones de gol en la primera etapa, pero después se confundió y acabó siendo un equipo ineficaz y justamente derrotado.



Esos lunares están claro. Pero ¿realmente fue todo tan malo? ¿Es real que eso que tan bien se hizo este jueves, en los primeros 45 minutos, de repente se esfuma solo por el resultado? Definitivamente no.



Lo primero que hay que alabar es la buena gestión de la crisis de la defensa, pues es claro que las lesiones de Mina, Cuesta, Murillo y Medina obligaron al entrenador ha probar una serie variantes que acabaron los cuatro titulares en Sao Paulo.



Rueda recuperó a un Dávinson Sánchez que ha vuelto por sus fueros, a juzgar por el duelo que hizo contra Brasil: atléticamente a tope, preciso en el cierre, siempre solidario. No jugará en Tottenham, pero en Selección es la experiencia y la firmeza que se necesita.



Y aquí hay otra aparición: Tesillo. Si le pedían que fuera arquero probablemente lo haría con tal de mantenerse en la Selección. Pero cuando por fin, en vez de improvisar, se le permite jugar en su posición natural de central, es eficiente, más allá del saque que se le quedó corto y acabó en gol de Paquetá. En el resto del partido dio muestras de confiabilidad. Preocupa sí que Lucumí no haya tenido confianza ni esta situación de crisis.



Y además de los centrales, otro que convence cada vez más, con el paso de los partidos, es Daniel Muñoz, dueño del lateral derecho. En esta doble jornada nadie extrañó a Stefan, menos a Santiago Arias. Es una garantía. no hay que darle tantas vueltas.



La pregunta es el lateral izquierdo: Mojica, que probó que puede ser muy consistente cuando se disciplina en la marca, no estará por acumulación de tarjetas amarillas, pero Yairo Moreno bien puede relevarlo. Contra Brasil el hombre del Pachuca fue un ejemplo de sacrificio y de limpieza en el pase, que era lo que se pedía, pero ahora tendría que ir unos metros atrás y recorrer el doble de terreno para hacer esa tarea de salida en ataque que tanto le gusta.



Finalmente, hay que hablar de la aparición de Jefferson Lerma en este modo 'Rambo' en el que apareció contra Brasil, haciendo un trabajo impecable en la marca, perfecto en las coberturas y el corte de juego para aislar a Paquetá de Rapinha y Neymar y taponarle el camino a Alex Sandro. ¡Hasta le alcanzó para un pase hermoso a Zapata que debió ser un golazo! Sí, por amarillas Colombia perdió a Barrios. Pero si está Lerma, se puede dormir tranquilo.