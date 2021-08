Muriel y Mina no estarían en la jornada de Eliminatorias: ¿qué pasó?

Grandes problemas para la Selección Colombia de cara a la triple jornada de Eliminatorias Conmebol rumbo a Catar 2022. Yerry Mina y Luis Fernando Muriel serían desafectados de la convocatoria de Reinaldo Rueda por lesión.



El defensor no fue concentrado por Everton para el partido de este sábado contra Brighton, que ganó 0-2 el equipo de Liverpool. Según el reporte del club, Mina tuvo “un golpe menor”, aunque no se detalló en qué parte de su cuerpo; lo cierto es que decidieron cuidarlo.



Por su parte, Muriel fue titular con Atalanta en el empate 0-0 con Bologna y se retiró del campo a los 74 minutos. Aunque no se conoció el motivo del cambio para pensar que había una lesión.



Este sábado, en la transmisión de Win Sports + del partido entre Pereira y Millonarios, el analista Carlos Antonio Vélez reveló que, según fuentes consultadas en la Federación Colombiana de Fútbol, ambos jugadores no estarían para los partidos de Selección.



Por su parte, aseguró que Dávinson Sánchez sí estará en la concentración de Reinaldo Rueda, a pesar de las trabas que ha puesto la Premier League para facilitar a los futbolistas suramericanos.



Se espera un parte oficial de la Federación sobre las posibles bajas y novedades de la Selección Colombia, que visitará a Bolivia en La Paz el 2 de septiembre; luego jugará en Asunción contra Paraguay el día 5; y será local contra Chile en Barranquilla, el 9 de septiembre.