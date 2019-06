Novedad en proceso por dopaje contra Montero: ¿riesgo para Selección?

El arquero Álvaro Montero, hombre clave del Deportes Tolima y convocado a la Copa América de Brasil por la Selección Colombia, habría recibido noticias en las últimas horas respecto de la investigación por dopaje que se sigue en su contra.





Según informaciones de Caracol Radio, el jugador recibió el resultado de la contramuestra, que no hizo más que confirmar el primer hallazgo positivo por isometepteno, sustancia que apareció en un control realizado durante las semifinales de la Liga II 2018.



La contramuestra confirma, en la gran mayoría de los casos de dopaje, el resultado inicial pues se trata exactamente de la misma muestra que entrega el deportista durante el control. Eso significa que los abogados del jugador esperaban este resultado, que no altera de manera importante el rumbo de la investigación.



La duda ahora es si el proceso avanza y si hay un fallo definitivo antes de la celebración de la Copa América, lo que podría representar un problema para la Selección Colombia, pues Montero es el tercer arquero del equipo.



Según el citado medio, dicha decisión, que debe proferir la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) a través de su comisión de disciplina, no se conocería hasta el final del presente año, lo que le permitiría a Montero actuar en el certamen continental.



La información, en todo caso, no es oficial y ni Deportes Tolima ni el entorno del arquero guajiro se han referido al tema.



Oportunamente, FUTBOLRED publicó los detalles del positivo del deportista, quien apenas inicia su proceso de defensa, lo que le permite desempeñarse en su labor hasta que se produzca un fallo definitivo o el ente encargado tome una decisión en contrario.