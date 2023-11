Borrados por Lorenzo: ¿es justo el pulgar abajo en Selección Colombia?

Se conoció la convocatoria de la Selección Colombia para los partidos de las Eliminatorias al Mundial 2026 contra Brasil (16 de noviembre) y Paraguay (21). Y como no podía ser de otra manera, vinieron las preguntas sin respuestas, las dudas y las polémicas no por los que están sino por los que faltaron.

Una primera duda fue Wilmar Barrios. ¿Por qué si es habitual se quedó fuera? La respuesta es el partido contra Uruguay (2-2) en Barranquilla, en el que tuvo una opaca presentación, fue muy impreciso y se ganó abucheos. En Quito fue suplente y entró en los últimos minutos por Kevin Castaño, el nuevo dueño de la posición.



Otra baja notable es la de Jhon Jader Durán, un fijo para Lorenzo en el año de partidos amistosos en el que se posicionó como el número 9 del futuro, incluso con minutos en tres de los cuatro partidos disputados hasta el momento en Eliminatorias y a quien nadie discutía por estar en la Premier League.



Sin embargo, en Aston Villa literalmente no cuenta para Unai Emery, quien desde la última convocatoria de Selección Colombia lo borró y ya lleva tres partidos de Premier y uno de Conference League, contra AZ Alkmaar, sin minutos. Una inesperada decisión de borrar de sus redes todas las imágenes con su club podría haber sido el detonante y ahora está afectándolo también en Colombia.



Un habitual más era Yerry Mina, a quien Lorenzo llamó incluso sin haber tenido minutos de por meses ni haber debutado en Fiorentina. Tras el partido contra Chile volvió lesionado a Italia y tardó poco más de un mes en recuperarse. Ahora por fin está apto, se estrenó en la derrota 0-1 contra Juventus y justo ahora se queda fuera. Contra Brasil, evidentemente, no se pueden correr riesgos.



Es la misma ruta de Falcao García, a quien públicamente el DT argentino ha defendido y justificado en sus llamados. El Tigre marcó doblete recientemente en Copa del Rey pero, al parecer, no es suficiente. En Liga prácticamente no cuesta, apenas si ha tenido unos pocos minutos y mientras eso no se resuelva no habrá regreso, aún tratándose del goleador histórico de la Selección.



Qué decir de Juan Fernando Quintero, quien estuvo en la convocatoria de septiembre pero falló en octubre y volvió a fallar ahora, para dos juegos en los que su media distancia podría ser opción. ¿Qué pasó? Que su nivel en Racing bajó de manera considerable y eso, en al altísima competencia de una selección nacional, pasa factura.