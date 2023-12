¿Por qué no llamarlos si están libres? Notables ausencias en Selección

No hay convocatoria que a todos alegre. No existe. Lo sabe Néstor Lorenzo y por eso ha de ser que no comunica nada de lo que decide. Ya hizo carrera no hacer ruedas de prensa para acercarse a una explicación incluso antes de su llegada a Selección Colombia. Es lo que hay.

Por eso va a ser difícil de entender muchas de sus decisiones, que pasan por lo de casi siempre: ¿por qué jugadores con poca o nula actividad acaban desplazando a otros que hacen méritos? La lista de ausentes suele eclipsar a la de los elegidos y esta, para los amistosos contra Venezuela (10 de diciembre) y México (16 de diciembre) no es la excepción.



En la lista de quejas además está la realidad inapelable de convocados con poca actualidad: los de México y Estados Unidos que fueron eliminados de la disputa por los títulos tienen alrededor de un mes de inactividad pero, como no es fecha FIFA, hay que operar con ellos. Varios candidatos de Liga Betplay están aún en competencia y esa también es una complicación pero, como se dice, es lo que hay.

Se dice que estos amistosos, que son más compromisos comerciales que necesidades deportivas, son para llamar a probables alternativas, incorporarles la información técnica y táctica del cuerpo técnico y tenerlos en la reserva en caso de extrema urgencia. Pero, ¿por qué con algunos disponibles y con pasado en Selección Colombia, no se aprovechan estos días y se adelanta ese trabajo?



La primera polémica es por Harold Preciado: ¿cómo es que no logra entrar en una lista el goleador de la Liga MX, una de las más prestigiosas de América Latina, pero sí clasifica Diber Cambindo, con mínima regularidad en Cruz Azul? Preciado está libre pues Santos Laguna fue eliminado hace tiempo y habría venido hasta en bus de ser necesario. Pero al equipo d gala no lo llaman porque hay muchos y a este tampoco porque... quién dirá.

El caso es parecido al de algunos que juegan en Argentina: ¿si falta gol por qué no recuperar a un Roger Martínez, que cuando tuvo la oportunidad casi siempre cumplió? ¿O por qué ahora, que recuperó su nivel, nos e aprovecha la experiencia de Juan Fernando Quintero, libre por al eliminación de Racing el fin de semana, pero borrado de los últimos llamados de Lorenzo en Eliminatorias? Ambos tienen el ADN de Selección pero el DT les niega la actualización en esta inesperada ventana de amistoso. ¿Acaso sobra ese talento para una emergencia?

Ahora, otra duda: si bien David Mackalister Silva (36 años) ha hecho méritos de sobra en Liga Betplay para justificar su llamado, por qué otro más joven (33), con la garantía de gol que a ningún equipo le sobra, como el goleador del torneo local Marco Pérez parece invisible? Más dudas sin respuestas.

Y así van apareciendo nombres que nadie espera o que todos extrañan... así se escribe la historia de las convocatorias, en medio de la especulación. Hizo carrera. Ya solo queda esperar y mirar a la distancia lo que solo el DT puede saber de primera mano. Por fortuna no hay presión de resultados en un par de amistosos fuera de todo calendario. A menos nadie pedirá la cabeza de nadie...