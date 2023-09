¿Qué dicen las estrellas de Colombia? Vaticinio sobre Mundial de 2026

Avanzan las Eliminatorias al Mundial de 2026 y, tras la primera jornada, algunas certezas empiezan a notarse.

Brasil y Argentina mantienen su predominio, Uruguay tiene otra cara al mando de Marcelo Bielsa, Colombia podría estar en el camino cierto del regreso a una Copa Mundo tras la dolorosa eliminación en 2022 y de ahí en adelante hay mucho todavía por discutir.



Vale recordar que esta vez no serán cuatro sino seis los clasificados directos a la cita en Estados Unidos, Canadá y México y que eso da más opción de avanzar para todos, pues además habrá un cupo al repechaje. Casi siete de diez que avanzan podría dar tranquilidad.



Pero como siempre juegan muchos factores, uno de los que aún reclama un lugar es la suerte y en eso se enfocó el astrólogo Giorgio Armas, quien a través de sus redes sociales se echó al agua sobre los que se quedarán con esos cupos.



En su opinión, Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Ecuador y Paraguay serán las selecciones que clasificarán directamente, mientras que Perú volvería a ir al repechaje.



La gran novedad es un ex campeón de América en el lote de eliminados: Chile, Bolivia y Venezuela estarían fuera de la discusión.



La predicción se tiene en cuenta detalles como la dura derrota de los chilenos contra Uruguay en la primera fecha, la cual dejó claros los problemas serios de su recambio, y la sanción de tres puntos que arrastra Ecuador por el caso de Byron Castillo. Al final, no es en el cielo sino en la cancha donde se asegura el cupo.