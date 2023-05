Otro dolor de cabeza para Colombia Sub-20: ¿No prestarán a Jhon Durán?

La Selección Colombia Sub-20 que dirige Héctor Cárdenas parece tener serios problemas de cara al Mundial en Argentina. La tricolor no sería ajena a las múltiples bajas. Se habla de la posible ausencia de Óscar Cortés, una de las grandes figuras de la tricolor, a quien Millonarios se negaría a facilitar. Un negocio en el exterior tendría mucho que ver.



Y aunque los clubes tienen total libertad de negarse al préstamo de sus jugadores, varios de ellos están dispuestos a ayudar a la Selección Colombia. Santa Fe facilitará a Kevin Mantilla y Jhojan Torres, y Medellín también lo hará con Miguel Monsalve y Jorge Cabezas. Desde Deportivo Cali y Atlético Nacional los técnicos Jorge Luis Pinto y Paulo Autuori también se mostraron positivos.



En medio de los rumores sobre las posibles ausencias para el Mundial, el periodista Carlos Antonio Vélez contó que Jhon Jader Durán, gran ausente en el Sudamericano y a quien todo el país quiere ver en el Mundial, también podría ser baja.



"Cortés no sería el único jugador q quedaría por fuera de la Selección Colombia Sub 20", escribió Vélez en su cuenta de Twitter este domingo. "Jhon Jader Durán tampoco sería facilitado", agregó.



Y aunque tuvo un lapsus al mencionar al Arsenal y no al Aston Villa, club al que pertenece el atacante colombiano, lo que dejó claro el periodista es que la Federación Colombiana de Fútbol ha intentado todo para el préstamo. "Parece haber agotado todas las vías y aunque queda una mínima opción el panorama no es optimista".



Según Vélez, no solo Óscar Cortés y Durán podrían 'bajarse del bus' de la tricolor para el Mundial en Argentina. "Podría caerse alguien más.El Martes saldrá una nómina temporal sujeta a cambios", agregó.



En relación al caso Cortés, este domingo el técnico Alberto Gamero precisó que no está en sus manos. "Lo de Cortés es un tema que no me compete a mi. Se va a definir eso, pero Alberto Gamero no lo define".