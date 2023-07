La pelota quieta, el punto que trabaja Colombia para debut en Mundial

La Selección Colombia avanza en su preparación para el debut en el Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda, que está a horas del inicio oficial, con el duelo entre Nueva Zelanda y Noruega (2:00 a.m. hora colombiana).

En una semana larga que ya completa la delegación en Sidney, no fue posible hacer un buen ensayo contra Irlanda (se jugaron solo 20 minutos) pero sí contra China (1-1), que dio un par de claves sobre lo que se debe trabajar de cara al debut contra Corea del Sur, el próximo 24 de julio (9:30 p.m. hora colombiana).



El primer ensayo era para tener un acercamiento al estilo europeo que planteará Alemania en la segunda fecha del grupo H pero las irlandesas alegaron "juego fuerte" y no ayudaron en la planeación. Las chinas, en cambio, dieron una perspectiva realista sobre lo que plantearía Corea y dejaron una asignatura pendiente que se debe trabajar: la pelota quieta.



“Fue un rival similar a Corea, no es lo mismo un amistoso. Sabemos que es un equipo práctico, que juega rápido y tiene el estilo asiático, donde tienen el concepto de posicionamiento y mecanismo con el balón. Será un equipo que deja jugar y no es tan físico, pero en la Copa del Mundo cualquier equipo te va a generar opciones de peligro”, dijo Leicy Santos.



Y aquí, el punto clave: "Los dos goles que nos hicieron fueron de pelota quieta, por lo que es un punto que tendremos que ajustar durante esta semana, pero en general el equipo juega bien y genera ocasiones de gol", dijo Leicy Santos.

Entrenamiento Selección Colombia Femenina

Y es que la arquera nacional Catalina Pérez tiene una gran reacción y cumple en el juego aéreo, pero sería un error recargar sobre ella el trabajo. Por eso la primera tarea es no cometer faltas cerca al área y doblar esfuerzos en el medio y los laterales para impedir acercamientos a campo abierto de las veloces coreanas.



En la parte ofensiva, la propia Leicy es una tremenda carta, que se suma a Catalina Usme y Daniela Montoya en el cobro directo o a las espigadas Caracas, Vanegas, Arias, Andrade y especialmente Mayra Ramírez en los centros al área. "Yo pensaría que el aspecto a tener en cuenta es la pelota quieta, tenemos que ser consientes que un partido se puede abrir o cerrar con las ABP (acciones a balón parado). Es en eso donde tenemos que poner el foco principalmente en este momento", concluyó Santos.



El equipo nacional aún tiene al menos cuatro días para corregir lo que sea necesario. Sobre el inicio de la competencia ya solo se requiere concentración, disciplina y un esfuerzo a la altura de una Copa Mundo.